Atac armat la Strasbourg: Franţa trece la nivelul 'urgenţă atentat' (ministrul Castaner)

Judecătoarea Camelia Bogdan a declarat, marţi, că nu mai există sistem de drept în România, amintind că luni s-a prezentat la instanţa supremă, unde avea termen în procesul cu Inspecţia Judiciară, însă cauza a fost trimisă la repartizare aleatorie."Noi, practic, nu mai avem sistem de drept în România, ieri la Înalta Curte cauza mea s-a trimis la repartizarea aleatorie. (...) Eu dacă voi pierde, nu am cum să pierd la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, dar, prin absurd, dacă aş pierde şi orice justiţiabil care ar fi în situaţia mea ar pierde are deschisă procedura la CEDO, deoarece nu suntem judecaţi de instanţe prevăzute de lege. Ieri, la respectivul termen, m-am prezentat şi nu am avut o instanţă să ne judece termenele. Situaţia este foarte gravă pentru statul de drept", a declarat Camelia Bogdan, marţi, înainte de ceremonia prin care i s-a decernat Premiului Ion Raţiu pentru Democraţie oferit de Centrul Raţiu pentru Democraţie şi de fundaţia caritabilă a familiei Raţiu.Ea a spus că va face toate demersurile legale ca să-şi caute dreptatea şi să lupte în continuare să-şi dovedească nevinovăţia. "Practic, am intrat în locul unui coleg, i-am soluţionat cauza, am fost desemnată prin hotărârea colegiului de conducere, am aplicat standardele CEDO, nu am tergiversat cauzele, nu aveam niciun motiv să mi se fi aplicat vreo sancţiune", a afirmat Camelia Bogdan.Judecătoarea s-a arătat onorată de premierea sa. "Primesc acest premiu Ion Raţiu pentru Democraţie ce-mi va permite să studiez la Institutul Woodrow Wilson din Washington, îmi continui activitatea de cercetare în domeniul recuperării produsului infracţiunii. (...) Sunt foarte onorată, pentru mine înseamnă încununarea activităţilor de cercetare în domeniul recuperării produsului infracţiunii şi demonstrez că nu doar în calitate de judecător te poţi dedica luptei anticorupţie, ci în calitatea mea de specialist al dreptului, de cercetător (...) mi se va decerna o bursă ce-mi va permite să stau pentru o perioadă de trei luni la Washington, să cunosc care sunt activităţile Centrului Woodrow Wilson, voi avea posibilitatea să particip la prelegeri, să cunosc personalităţi care au aceleaşi interese ca şi mine în prezervarea valorilor democraţiei", a adăugat Camelia Bogdan.Conform organizatorilor, Premiul Ion Raţiu pentru Democraţie aduce vizibilitate şi recunoaştere internaţională ideilor şi realizărilor activiştilor pentru democraţie din întreaga lume.Bursa Ion Raţiu pentru Democraţie oferă laureaţilor posibilitatea de a rămâne între o lună şi trei luni la Woodrow Wilson Center, având la dispoziţie un stipendiu lunar de 5.000 de dolari. Pe întreaga durată a grantului bursierii trebuie să rămână în rezidenţă la Wilson Center, în Washington, relevă sursa citată. AGERPRES/(AS - autor: Iulia Carciog, editor: Antonia Niţă, editor online: Gabriela Badea)