LIVE UPDATE Atac armat la Strasbourg: Europarlamentarii au fost evacuaţi din clădirea PE

UPDATE ORA 05.20 Atac armat la Strasbourg: Emmanuel Macron a exprimat solidaritatea "întregii naţiuni" (mesaj pe Twitter) UPDATE ORA 05:14 Atac armat la Strasbourg: Europarlamentarii au fost evacuaţi din clădirea PE Deputaţii europeni, blocaţi de la lăsarea serii în Parlamentului European (PE) de la Strasbourg după atacul armat care a însângerat Târgul de Crăciun al oraşului, au început să părăsească sediul PE miercuri în jurul orelor 01.00, a constatat un corespondent al agenţiei France Presse.Preşedintele Parlamentului, Antonio Tajani, a anunţat lansarea planului de evacuare în cooperare cu poliţia franceză la orele 02.00 (01.00 GMT). Foto: (c) Patrick Seeger / EPALa orele 03.00 (02.00 GMT), angajaţi ai PE, înalţi funcţionari şi parlamentari au fost escortaţi de poliţie în autocare şi maşini monovolum spre centrul oraşului, potrivit unui corespondent al AFP.Parlamentul European a fost închis de primele ore ale serii după un atac armat în centrul oraşului Strasbourg, la câţiva kilometri de instituţia europeană situată în nordul oraşului.Un bărbat în vârstă de 29 de ani, cunoscut de poliţie în legătură cu activitate infracţională fără caracter terorist (fişă S, infracţiuni de drept comun), a deschis focul în jurul orelor 20.00 (19.00 GMT) în centrul istoric al oraşului, unde se organizează tradiţional Târgul de Crăciun care atrage milioane de turişti veniţi din întreaga lume.Rănit de o patrulă de soldaţi din cadrul Operaţiunii Santinela, autorul atacului armat a reuşit să fugă şi era în continuare căutat în jurul orelor 03.00 (02.00 GMT). Foto: (c) Patrick Seeger / EPAÎn semn de solidaritate, preşedintele Parlamentului, Antonio Tajani, a ţinut să conducă până la final şedinţa plenară, a cărei dezbateri s-au încheiat, după cum era prevăzut, la miezul nopţii."Acest Parlament nu va fi intimidat de atacuri teroriste sau criminale. Vom continua să lucrăm şi reacţionăm cu forţa libertăţii şi democraţiei împotriva terorii", a declarat el.La puţin timp după atacul armat, sute de persoane au fost oprite la ieşirea din Parlament de agenţi de securitate care le-au cerut să se adăpostească.La barul instituţiei europene, parlamentari, comisari europeni şi membri ai personalului au aşteptat toată seara autorizaţia de a ieşi."Delegaţia noastră urma să participe la o petrecere de Crăciun într-un restaurant din centru. Ne-am gândit mai întâi la colegii noştri care erau deja în oraş. Sunt bine cu toţii", a declarat Kathleen Van Brempt, europarlamentar belgian."Sunt la adăpost, dar gândurile şi condoleanţele mele se îndreaptă către victimele acestei atrocităţi. Vive la France!", a scris pe Twitter eurodeputatul britanic Charles Tannock, blocat şi el în clădirea PE. UPDATE ORA 03:46 Atac armat la Strasbourg: Franţa trece la nivelul "urgenţă atentat" (ministrul Castaner) Atentatul comis marţi seară împotriva Târgului de Crăciun de al Strasbourg a făcut trei morţi şi 12 răniţi, dintre care şase foarte grav, a anunţat ministrul francez de interne, Christophe Castaner, în faţa presei de la sediul prefecturii Bas-Rhin, transmite AFP. Foto: (c) Patrick Seeger / EPAMai devreme, primarul oraşului, Roland Ries, afirmase că bilanţul este de "patru morţi şi vreo zece răniţi".Totodată, ministrul de interne a ridicat nivelul planului Vigipirate la "urgenţă atentat". "În prezent, suntem în Franţa în postură 'vigipirat' întărită, guvernul tocmai a decis să îl treacă la urgenţă atentat, cu introducerea de controale întărite la frontiere şi controale întărite la toate târgurile de Crăciun pentru a evita riscul mimetismului", a declarat Christophe Castaner. UPDATE ORA 02:25 Atac armat la Strasbourg: O decizie dificilă privind persoanele blocate în restaurante şi alte spaţii (primar) Autorităţile vor trebui să ia o decizie dificilă cu privire la persoanele aflate blocate în continuare în restaurante şi alte spaţii după atacul armat care a avut loc marţi seară la Strasbourg, a afirmat primar oraşului, Roland Ries, la postul BFMTV, citat de AFP."Cea mai urgentă decizie pe care va trebui să o luăm în cursul nopţii se referă la cei care sunt blocaţi", a declarat Roland Ries, adăugând că ar putea fi vorba despre sute de persoane. Foto: (c) Ye Pingfan / XinhuaEurodeputatul Edouard Martin declarase anterior pentru acelaşi canal de informaţii că până la 2.000 de persoane ar putea fi blocate în interiorul Parlamentului European.Suspectul "este încă pe fugă pentru o vreme, nu putem lăsa mai mulţi oameni să devină potenţiale ţinte pentru el", a mai spus Roland Ries.Primarul a ţinut să adauge că nu ştie cum a putut atacatorul să treacă de controalele de securitate şi să deschidă focul asupra oamenilor în Târgul de Crăciun din oraş în pofida "tuturor instrucţiunilor de securitate". UPDATE ORA 01:54 Atac armat la Strasbourg: Preşedintele Macron s-a alăturat celulei de criză de la sediul Ministerului de Interne UPDATE ORA 01:05 Atac armat la Strasbourg: Premierul Philippe activează celula de criză la sediul Ministerului de Interne Premierul francez, Edouard Philippe, a activat marţi seară celula interministerială de criză a Ministerului de Interne în urma atacului armat de la Târgul de Crăciun de la Strasbourg care a făcut cel puţin patru morţi şi 13 răniţi, a anunţat Palatul Matignon, citat de AFP. Foto: (c) Etienne Laurent / EPAŞeful guvernului "a decis să declanşeze celula interministerială de criză cu scopul de a reuni ministerele şi serviciile în cauză pentru monitorizarea şi gestionarea atacului armat de la Strasbourg", a declarat Palatul Matignon. UPDATE ORA 00:56 Atac armat la Strasbourg: Patru morţi şi 12 răniţi, anchetă pentru "acţiune teroristă" Un schimb de focuri a făcut patru morţi şi 12 răniţi marţi seară la Târgul de Crăciun de la Strasbourg, în nord-vestul Franţei, şi forţele de ordine l-ar fi încercuit pe atacatorul care a fugit, cunoscut de poliţie, au informat surse concordante, notează AFP.După evaluarea situaţiei, Parchetul din Paris a deschis o anchetă pentru "asasinat, tentativă de asasinat în legătură cu o acţiune teroristă şi conspiraţie criminală", a anunţat acesta. Foto: (c) Patrick Seeger / EPAUn "schimb de focuri s-a produs în cartierul în care s-ar fi ascuns atacatorul" care ar fi fost rănit de o patrulă de soldaţi înainte de a reuşi să fugă, a informat o sursă din cadrul poliţiei.Autorul faptelor a fost identificat şi este cunoscut de poliţie în legătură cu activitate infracţională fără caracter terorist (fişă S, infracţiuni de drept comun), potrivit prefecturii şi ministrului de interne, Christophe Castaner, trimis imediat la faţa locului de preşedintele Emmanuel Macron.Tradiţionalul Târg de Crăciun de la Strasbourg, care a mai cunoscut în trecut ameninţări cu atentate, este protejat de un important dispozitiv de supraveghere.În oraş se află şi sediul Parlamentului European, în prezent în sesiune, care a fost închis după anunţul atacului armat, potrivit unui corespondent al agenţiei France Presse."Grande Ile", centrul istoric al Strasbourgului, este în întregime înconjurat de forţele de ordine care i-au invitat pe trecători să se pună la adăpost, a constatat un corespondent al AFP.Militari înarmaţi, poliţişti şi maşini de salvare s-au îndreptat spre locul unde s-au tras focuri de armă."Focuri de armă în centrul oraşului Strasbourg. Vă invităm să rămâneţi acasă în aşteptarea clarificării situaţiei", a scris pe Twitter Alain Fontanel, prim-adjunct al primarului oraşului. Foto: (c) Patrick Seeger / EPA"Eveniment în curs la Strasbourg. Păstraţi-vă calmul şi urmaţi instrucţiunile ce vor fi date" de conturile oficiale, a scris, de asemenea, prefectura."Serviciile noastre de securitate sunt mobilizate. Nu răspândiţi zvonuri şi urmaţi îndemnurile autorităţilor", a adăugat Christophe Castaner într-un mesaj pe Twitter.Martori au povestit pentru AFP că au auzit focuri de armă în jurul orelor 19.00. Mulţimea aflată pe străzi le-a părăsit în mare fugă.Acest atac a avut loc în timp ce Franţa trăieşte sub o ameninţare teroristă ridicată după valul de atentate jihadiste fără precedent care au făcut 246 de morţi din 2015.Franţa a fost lovită de două ori în acest an în cursul unor atacuri soldate cu cinci morţi. UPDATE ORA 00:42 Atac armat la Strasbourg: Agresorul a fost încolţit de poliţie Poliţiştii l-au încercuit pe agresorul care a deschis focul în centrul Strasbourgului marţi seara ucigând patru persoane şi au fost auzite focuri de armă, a declarat o sursă apropiată de operaţiune, relatează Reuters. Foto: (c) Ye Pingfan / XinhuaAutorul atacului a fost identificat ca fiind un bărbat în vârstă de 29 de ani, a cărui reşedinţă a fost percheziţionată de poliţie mai devreme în aceaşi zi în legătura cu un jaf, au spus două surse din poliţie.Pe de altă parte, AFP scrie că suspectul trebuia să fie interpelat marţi dimineaţa de jandarmi în cadrul un ei anchete pentru tentativă de omor.Motivul atacului armat din cursul serii nu a fost imediat clar, dar procurorul anti-terorism a deschis o investigaţie.Franţa se află încă în alertă ridicată după un val de atacuri comandate sau inspirate de militanţi ai organizaţiei Stat Islamic, de la începutul anului 2015. UPDATE ORA: Atac armat la Strasbourg: Bilanţul creşte la patru morţi (poliţia) Foto: (c) Patrick Seeger / EPABilanţul atacului armat comis marţi seara în apropierea unui târg de Crăciun din Strasbourg a crescut la patru morţi, a anunţat poliţia, conform Reuters. UPDATE ORA 00:13 Atac armat la Strasbourg: Agresorul se află pe o listă de supraveghere a securităţii de stat la nivel localAutorul atacului armat comis marţi seara în apropierea târgului de Crăciun din Strasbourg se află pe o listă de supraveghere a serviciilor de securitate internă din Franţa, fiind suspectat că prezintă un risc pentru securitate, au anunţat autorităţile, conform dpa şi Reuters.Aproximativ 26.000 de persoane suspectate de a prezenta un risc de securitate în Franţa se află pe lista de supraveghere Fiche S, dintre care circa 10.000 se crede că au fost radicalizate, uneori în moschei salafiste, online sau în străinătate.Foto: (c) Ye Pingfan / XinhuaDoi oameni au fost ucişi şi 11 răniţi, dintre care şapte sunt în stare gravă, în atacul de marţi seara din centrul Strasbourgului, despre care autorităţile cred că a avut o motivaţie teroristă. Prefectura din Strasbourg, a avertizat populaţia să rămână în locuinţe. UPDATE ORA 23:58 Atac armat la Strasbourg: Poliţia germană opreşte la graniţă maşinile care merg din Germania în Franţa Poliţiştii germani de la punctele de trecere a frontierei opresc maşinile care merg din Germania în Franţa, informează dpa."În prezent, întărim (...) controalele de la frontiera franco-germană", a scris pe Twitter poliţia din statul german de Baden-Wuerttemberg.Măsura a fost luată în urma atacului armat produs marţi seara în apropierea Târgului de Crăciun din centrul Strasbourgului, oraş aflat în apropierea graniţei cu Germania. Atacul s-a soldat cu cel puţin doi morţi şi 11 răniţi, dintre care unii în stare critică, potrivit ministrului francez de interne, Christophe Castaner. Foto: (c) Patrick Seeger / EPAProcurorii din Paris au declarat că tratează incidentul ca pe unul de natură teroristă, spunând că au deschis o investigaţie pentru crimă şi tentativă de crimă legată având legătură cu acţiune teroristă, precum şi cu o conspiraţie teroristă. Atacatorul a fost rănit, dar se află în libertate şi este căutat de poliţie. Foto: (c) Patrick Seeger / EPAParlamentul European, care are un sediu în oraş şi este reunit în sesiune plenară săptămâna aceasta, a activat protocolul de urgenţă şi a restricţionat accesul pentru a-i proteja pe cei aflaţi înăuntru, potrivit unei purtătoare de cuvânt a PE.Târgul de Crăciun din Strasbourg, un eveniment de lungă tradiţie amenajat în centrul oraşului, reprezintă o atracţie turistică majoră în decembrie. UPDATE ORA 23:28 Atac armat la Strasbourg: Suspectul este cunoscut de poliţia franceză Suspectul în cazul atacului cu armă de foc de la târgul de Crăciun din Strasbourg este cunoscut de poliţie în legătură cu activitate infracţională fără caracter terorist (fişă S, infracţiuni de drept comun), a declarat marţi seară ministrul de interne francez Christophe Castaner, citat de dpa. Foto: (c) Patrick Seeger / EPAOficialul francez a adăugat că mai multe persoane dintre cele 11 rănite în incident sunt în stare critică.Potrivit postului francez BFMTV, suspectul este un bărbat în vârstă de 29 de ani. El este înarmat şi a reuşit să fugă de la locul atacului. Niciun complice nu a fost identificat până în prezent. UPDATE ORA 23:15 Atac armat la Strasbourg: "Schimb de focuri în cartierul în care s-ar fi ascuns atacatorul" (poliţia) Un "schimb de focuri s-a produs în cartierul în care s-ar fi ascuns atacatorul" care a făcut doi morţi şi 11 răniţi, marţi seară, în apropierea Târgului de Crăciun de la Strasbourg, a făcut cunoscut o sursă din cadrul poliţiei, citată de AFP. Foto: (c) Patrick Seeger / EPAAtacatorul a fost rănit de o patrulă de soldaţi angajaţi în Operaţiunea Santinela înainte de a reuşi să fugă, a precizat sursa. UPDATE ORA 23:15 Atac armat la Strasbourg: Situaţia este în curs de evaluare de către Parchetul antiterorist Secţia antiteroristă a Parchetului din Paris a anunţat marţi seară că evaluează 'situaţia' existentă după atacul armat de la Strasbourg (estul Franţei), soldat cu doi morţi şi 11 răniţi, transmite AFP. Foto: (c) Patrick Seeger / EPAÎn cazul în care pista teroristă este evocată în acest stadiu, această secţie specializată, cu competenţe în materie de terorism, nu s-a sesizat în legătură cu faptele comise în zona târgului de Crăciun, circumstanţele incidentului rămânând deocamdată neclare.''Secţia antiteroristă a Parchetului din Paris, în relaţie cu Parchetul din Strasbourg, este în curs de evaluare a situaţiei'', a menţionat Parchetul din capitala franceză, fără a oferi alte detalii. UPDATE ORA 23:11 Schimb de focuri la Strasbourg: Cel puţin doi morţi şi zece răniţi; atacatorul a reuşit să fugă Un schimb de focuri a făcut marţi cel puţin doi morţi şi zece răniţi la Târgul de Crăciun de la Strasbourg (nord-vestul Franţei), forţele de ordine fiind în căutarea atacatorului care a reuşit să fugă, potrivit ministrului francez de interne şi prefecturii departamentului, relatează AFP şi Reuters. Foto: (c) Patrick Seeger / EPAAutorul faptelor a fost identificat şi este căutat cu toate forţele, a făcut cunoscut prefectura.Tradiţionalul Târg de Crăciun de la Strasbourg, care a mai cunoscut în trecut ameninţări cu atentate, este protejat de un important dispozitiv de supraveghere. În oraş se află şi sediul Parlamentului European, care a fost închis. Foto: (c) Patrick Seeger / EPA"Schimb de focuri în centrul oraşului Strasbourg. Vă invităm să rămâneţi acasă în aşteptarea clarificării situaţiei", a scris pe Twitter Alain Fontanel, prim-adjunct al primarului oraşului."Eveniment în curs la Strasbourg. Păstraţi-vă calmul şi urmaţi instrucţiunile ce vor fi date" de conturile oficiale, a scris, de asemenea, prefectura. Foto: (c) Patrick Seeger / EPA"Grande Ile", centrul istoric al Strasbourgului, este în întregime înconjurat de forţele de ordine care i-au invitat pe trecători să se pună la adăpost, potrivit unui corespondent al agenţiei France Presse.Militari înarmaţi, poliţişti şi maşini de salvare s-au îndreptat spre locul schimbului de focuri. UPDATE ORA 23:06 Schimb de focuri la Strasbourg: Poliţia suspectează că atacul a fost motivat de terorism Poliţia din Franţa declară că suspectează că atacul armat din apropierea unui târg de Crăciun în Strasbourg, soldat cu cel puţin doi morţi şi zece răniţi, a fost motivat de terorism, transmite dpa. Foto: (c) Vincent Kessler / REUTERSUPDATE ORA 22:59 Schimb de focuri la Strasbourg: Sediul Parlamentului European a fost închis (purtător de cuvânt) Sediul Parlamentului European din Strasbourg a fost închis în urma unui atac cu focuri de armă într-o piaţă de Crăciun, soldat cu cel puţin doi Morţi şi zece răniţi. Eurodeputaţilor li s-a cerut să rămână în interior, a anunţat un purtător de cuvânt, transmite Reuters. UPDATE ORA 22:48 Schimb de focuri la Strasbourg: un mort şi zece răniţi Foto: (c) Vincent Kessler / REUTERSCel puţin o persoană a murit şi zece au fost rănite marţi seara în urma unui schimb de focuri în apropierea unui târg de Crăciun la Strasbourg, în Franţa, a anunţat prefectura locală, conform Reuters. Poliţia este pe urma trăgătorului, adaugă AFP.* Schimb de focuri la Strasbourg: Preşedintele Emmanuel Macron îl trimite la faţa locului pe ministrul de interne UPDATE ORA 22:39 Schimb de focuri la Strasbourg: Sediul Parlamentului European, blocat Sediul parlamentului European din Strasbourg, unde zilele acestea se desfăşoară o sesiune plenară, este blocat după un schimb de focuri la târg de Crăciun, potrivit unui europarlamentar, relatează dpa. Foto: (c) Vincent Kessler / REUTERS"Parlamentul European a activat un protocol de urgenţă. Suntem în prezent blocaţi pentru a proteja oamenii aici. Rămâneţi în siguranţă şi în interior", a scris Eva Kaili (Grecia) pe Twitter.O persoană a murit şi şase au fost rănite marţi seara în urma unui schimb de focuri. UPDATE ORA 22:31 Schimb de focuri la Strasbourg: un mort şi şase răniţi O persoană a murit şi şase au fost rănite marţi seara în urma unui schimb de focuri în apropierea unui târg de Crăciun la Strabourg, în Franţa. ORA 21:57 Franţa: 'Schimb de focuri în centrul Strasbourgului', primăria îndeamnă locuitorii să rămână acasă Un schimb de focuri a avut loc marţi seară în centrul oraşului francez Strasbourg, unde este organizat Târgul de Crăciun, şi primăria a îndemnat locuitorii "să rămână acasă", transmite AFP. Foto: (c) Vincent Kessler / REUTERS"Schimb de focuri în centrul oraşului Strasbourg. Vă invităm să rămâneţi acasă în aşteptarea clarificării situaţiei", a scris pe Twitter Alain Fontanel, prim-adjunct al primarului oraşului.AGERPRES/(AS - editori: Alic Mîrza, Mariana Ionescu, Tudor Martalogu, editor: Mariana Ionescu, editor online: Daniela Juncu) * LIVE UPDATE-ul este realizat în baza stirilor AGERPRES, orele indicate reprezentând momentul difuzării stirilor pe fluxul agenţiei. 