Atacul armat de la Strasbourg. Noul bilanț este de 3 morți şi 11 răniți: „Căutările continuă pentru prinderea individului”

07:40

METEO 12 decembrie – Ninsorile slabe vor continua sa cadă pe spații relativ extinse in Transilvania, Maramures, Banat si Crisana, iar local in prima parte a zilei si in Muntenia si Dobrogea, stratul de zapada ce se va depune urmand sa fie de pana la 3-5 centimetri, in mod izolat. Vantul va sufla moderat in […] The post METEO 12 decembrie. Ninsori pe spații relativ extinse appeared first on Cancan.ro.