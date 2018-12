MOMENT ISTORIC la CSM! Adio, VECHEA GARDĂ! Breaking news în Justiţia din România

09:45

Românca Andreea Coman a fost desemnată cea frumoasă femeie din Europa, la concursul Miss Europe 2018. Născută în Piteşti şi absolventă de Drept, bruneta a obținut „Andreea s-a calificat în Top 10 în finală şi în final a fost aleasă cea mai frumoasă concurentă din Europa. Finala a presupus presupus 3 probe: costum de baie, unde a contat atitudinea, rochia de seară, unde s-a punctat eleganța şi proba întrebărilor. Concursul a mai avut şi o licitaţie la care fiecare concurentă a adus un obiect tradițional, Andreea a ales să aducă o masă tradițională românească.Românca a lăsat un mesaj de mulțumire pe pagina personală de Facebook: „După trei săptămâni de cantonament în Polonia m-am clasat ]n seara finală a concursului Miss Supranational in Top 10 şi am reușit sa îmi adjudec titlul de Miss Supranational Europa! Alături de 72 de de fete de pe toate continentele am avut parte de o experient[ care mi-a arătat cât de diversă poate fi lumea noastră! Am încercat sa ma impun prin propria personalitate şi să dezvălui tuturor cate ceva din cultura romanească”." pe 7 decembrie 2018 la finala internațională din Polonia, la care au participat 72 de concurente de pe toate continentele.