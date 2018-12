Alertă de securitate ridicată la Strasbourg: Autorul atacului, căutat în continuare. Sute de poliţişti participă la operaţiune

12:00

Jean Valvis, proprietar şi CEO / Valvis Holding: "Mă supun criticii oamenilor de încredere cu care am o legătură dincolo de cea profesională, la nivel uman" Autor: Andra Stroe Postat la 12 decembrie 2018 0 afişări Carte de vizită • ¶ S-a născut la Atena¶ Are o o diplomă de inginer arhitect şi studii aprofundate la Universitatea Sorbona din Paris în estetică arhitectural㶠Sosit în România în urmă cu aproximativ 20 de ani, s-a remarcat în mediul de afaceri local prin vânzarea a două afaceri: Do...