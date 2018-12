Divorţul scandalos al Biancăi Rus scoate la iveală detalii de necrezut! Artista ar fi îndrăgostită de Dorian Popa

15:00

Magia Sărbătorilor de iarnă este adusă, fără îndoială, de pomul împodobit cu cele mai frumoase globuri. Dacă te-ai întrebat cum arată cei mai spectaculoși brazi de Crăciun din marile orașe ale lumii, ei bine, atunci trebuie să vezi imaginile de mai sus. Bradul din New York are nu mai puțin de 50 de mii de luminițe, iar cel de la Rio de Janeiro are 70 de metri înălțime.