Cum va fi clima pe Terra în 2030

Calculele făcute de oamenii de ştiinţă americani arată că pe Terra clima ar trebui să semene până în 2030 cu cea din urmă cu trei milioane de ani. Studiul cercetătorilor a apărut, luni, în Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

