Theresa May şi-ar fi asigurat un sprijin suficient pentru a câştiga votul de neîncredere (Reuters)

17:10

Ce legătură există între atacul armat comis marţi seara în Franţa, la Strasbourg, şi graniţa dintre Mexic şi Statele Unite? Pentru Donald Trump, este evident: trebuie închise frontierele, relatează AFP.'Un alt atac terorist groaznic în Franţa. Vom continua să ne consolidăm frontierele', a declarat preşedintele american miercuri dimineaţa pe Twitter. Another very bad terror attack in France. We are going to strengthen our borders even more. Chuck and Nancy must give us the votes to get additional Border Security!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 12, 2018'Chuck şi Nancy trebuie să ne dea voturile pentru a avea mai multă Securitate la Frontieră!', a continuat el, referindu-se la Chuck Schumer, liderul democraţilor din Senatul SUA, şi Nancy Pelosi, care urmează să preia în ianuarie conducerea Camerei Reprezentanţilor.Preşedintele i-a primit pe Chuck Schumer şi Nancy Pelosi cu o zi înainte în Biroul Oval, moment devenit tensionat din cauza schimbului de replici dure în legătură cu zidul la frontiera cu Mexicul promis de Donald Trump în campania prezidenţială, democraţii refuzând să acorde voturile necesare în Congres pentru finanţarea construcţiei.'Democraţii şi preşedintele Obama au dat Iranului 150 de miliarde de dolari şi nu au primit nimic în schimb, însă nu pot da cinci miliarde de dolari pentru Securitatea Naţională şi un Zid', a mai spus Trump.Autorul atacului armat de la Strasbourg, un bărbat de 29 de ani, urmărit pentru radicalizare islamistă, este în continuare căutat de forţele de ordine. El s-a născut la Strasbourg şi figurează în evidenţele poliţiei pentru infracţiuni de drept comun.Martorii atacului, care a făcut marţi seara doi morţi şi un rănit în moarte cerebrală, în plus faţă de alţi 13 răniţi, l-au auzit pe bărbat strigând 'Allahu Akbar' (Allah este mare) în momentul atacului, a declarat miercuri procurorul general al Parisului, Remy Heitz, adăugând că 'patru apropiaţi' ai suspectului se află în arestul poliţiei.AGERPRES/(AS - autor: Mihaela Moise, editor: Mariana Ionescu, editor online: Ady Ivaşcu)