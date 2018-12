Adunarea Generală a aprobat dizolvarea Federației Române de Patinaj

17:00

Adrian Mititelu, 50 de ani, finanțatorul FC U Craiova 1948, echipa din Liga a 3-a, a surprins total cu noul look. La un an după ce a slăbit 40 de kilograme, printr-o operație de micșorare a stomacului, Mititelu a postat pe Facebook o nouă fotografie prin care și-a uimit inclusiv prietenii, prin look și vestimentație. "Purtam haine XXL, acum am ajuns că unele lucruri mărimea S îmi sunt cam largi, îmi cumpăr și XS. ...