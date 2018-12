CD cu poezii rostite la radio de actorul Radu Beligan, lansat la Muzeul Literaturii Române

20:00

Musicalul ''A Star is Born'' a obţinut miercuri patru nominalizări, cele mai multe, la premiile Sindicatului actorilor americani (Screen Actors Guild - SAG), printre care şi la categoria ''cea mai bună distribuţie'', potrivit Reuters şi Press Association. Pelicula va concura la cea mai importantă categorie a premiilor SAG cu filmul cu supereroi ''Black Panther'', comedia romantică ''Crazy Rich Asians'', biografia muzicală ''Bohemian Rhapsody'' şi drama istorică a lui Spike Lee ''BlacKkKlansman''.''A Star is Born'' îi are în distribuţie pe Bradley Cooper şi Lady Gaga, într-un remake al unui film clasic despre o tânără care încearcă să-şi construiască o carieră în lumea muzicală. Ambii actori au fost nominalizaţi individual şi la categoriile dedicate interpretării.Alături de Bradley Cooper, la categoria cel mai bun actor într-un rol principal vor concura Christian Bale, pentru rolul din ''Vice'', Rami Malek, cu ''Bohemian Rhapsody'', Viggo Mortensen pentru ''Green Book'' şi John David Washington, pentru interpretarea sa din ''Blackkklansman''.La categoria cea mai bună actriţă într-un rol principal au fost nominalizate Emily Blunt, pentru ''Mary Poppins Returns'', Glenn Close cu rolul din ''The Wife'', Olivia Colman, pentru ''The Favourite'', Lady Gaga, protagonista din ''A Star is Born'' şi Melissa McCarthy, cu ''Can You Ever Forgive Me?''.Premiile SAG sunt considerate un indicator important al unui eventual succes la Oscaruri, întrucât actorii sunt grupul profesional cel mai numeros cu drept de vot în cadrul Academiei de Arte şi Ştiinţe Cinematografice. Câştigătorii premiilor SAG vor fi anunţaţi la 27 ianuarie în cadrul unei ceremonii televizate desfăşurate în Los Angeles.La capitolul cele mai apreciate seriale ale anului, comedia ''The Marvelous Mrs. Maisel'' şi drama ''Ozark'' se află în fruntea listei, cu patru nominalizări fiecare.AGERPRES/(AS-autor: Simona Tatu; editor: Mihaela Nicolaescu, editor online: Ady Ivaşcu) Captura foto: Warner Bros / Youtube