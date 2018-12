Campionatul european: România a pierdut meciul cu Ungaria. Crstina Neagu, scoasă cu targa de pe teren

13:00

Elevii din București cu vârsta de până la 18 ani vor călători gratuit cu mijloacele de transport în comun ale STB (fostă RATB), potrivit unui proiect al Primăriei Capitalei votat, miercuri, în ședința Consiliului General al Municipiului București (CGMB). „Se acordă gratuitate la transportul public local de călători pentru toți elevii din învățămîntul preuniversitar obligatoriu […]