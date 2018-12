Cancelarul lui Gigi Becali și-a deschis ”punct de lucru” la poarta palatului!

14:30

Cinci tineri au murit într-un accident violent produs în localitatea Vadu Moldovei din județul Suceava. Cu toții se îndreptau spre casă, după ce petrecuseră într-o discotecă. Medicii legiști au descoperit la autopsia tânărului care a provocat carnagiul, faptul că aceste era băut. Probele recoltate la necropsie au indicat că tânărul care s-a aflat la volan, […] The post Cutremurător! Ce au descoperit medicii legiști la autopsia tânărului care a provocat carnagiul de la Suceava appeared first on Cancan.ro.