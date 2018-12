NU CUMPĂRAŢI această maşină! Cum încearcă VOLVO să atragă TINERII care îşi doresc un automobil

18:10

28 de organizaţii cer preşedintelui Klaus Iohannis să emită de urgenţă decretul de organizare a unui referendum prin care românii să-şi exprime voinţa cu privire la legislaţia în materia penală. Cererea are la bază un sondaj ISSPOL, la comanda Geeks for Democracy. Potrivit unui sondaj realizat de Institutul de Studii Sociale şi Politice (ISSPOL), la comanda Geeks for Democracy, 91% dintre cei intervievaţi sunt împotriva amnistiei şi graţierii pentru fapte de corupţie. Geeks for Democracy este un...