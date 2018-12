Turcia va lansa onouă misiune militară împotriva kurzilor din Siria. Americanii, îngrijoraţi

22:45

La Budapesta au loc proteste după ce Parlamentul ungar a aprobat un set de legi controversate. Una dintre ele măreşte numărul de ore în plus pe care îl pot cere angajatorii şi a fost supranumită „legea sclaviei”. Cealaltă lege permite înfiinţarea unor noi tribunale în care ministrul Justiţiei are o putere sporită, scrie The Guardian.