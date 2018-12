CITATUL ZILEI - 13 decembrie

23:40

Valoarea punctului de pensie se va dubla în aceşti patru ani de guvernare, a declarat, miercuri, ministrul Muncii, Marius Budăi, la Digi 24."Tot ce vă spun acum întăresc cu o frază la care ţin foarte mult: nu suntem la capăt cu ceea ce avem de făcut pentru pensionari, mai avem de făcut multe, dar veţi vedea că aşa cum am promis în aceşti patru ani de guvernare valoarea punctului de pensie se va dubla", a precizat Budăi, întrebat dacă punctul de pensie care creşte de la 1.100 de lei la 1.265 de lei anul viitor va acoperi şi inflaţia.Ministrul Muncii a precizat logica măsurilor luate din 2016 şi până în prezent, în privinţa creşterii punctului de pensie, astfel încât acesta să ajungă în 2019 la 1.265 de lei, susţinând însă că "e nevoie de mai mult şi vom face mai mult"."Am ajuns în anul 2016 la guvernare, în anul 2017 s-a dat 5,2% (o creştere n.r.) ceea ce ce conţine inflaţia 100% şi 50% din câştigul real mediu brut pe ţară. Am spus în felul următor: nu mai aşteptăm 1 ianuarie 2018, pentru că ar fi prea mult pentru pensionari, vrem să facem ceva în plus pentru ei, trebuie să facem ceva în plus pentru ei. Am spus, dacă la 917 lei am aplica inflaţia estimată de noi, nu o puteam şti pe cea reală, eram la 1 iulie, plus 50% din posibilul câştig, pe estimări, pe calcule economice, ne dădea o inflaţie care ne-ar fi adus punctul de pensie, care s-a şi demonstrat după aceea, la 1 ianuarie 2018, la 970 de lei. Deci noi ar fi trebuit să avem 917,6 lei la 1 ianuarie 2017, 970 lei la 1 ianuarie 2018 şi am spus în felul următor: ne permite bugetul, putem face lucrul acesta pentru părinţii şi bunicii noştri, nu dăm 970 de lei la 1 ianuarie 2018, dăm 1.000 de lei la 1 iulie 2017, după aia intrând în logica programului de guvernare cu 1 iulie-1 iulie. Asta a fost logica. Dacă noi am fi respectat doar articolul 103 din Legea 263 şi anume această creştere cu inflaţia şi jumătate din câştigul real mediu brut pe ţară, astăzi pensionarii, la 1 ianuarie 2019, ar fi avut în plată 1.045,5 lei. Ori astăzi pensionarii nu au 1.045 lei au 1.100 lei şi vor avea 1.265 lei. Şi repet: Suntem conştienţi că e nevoie de mai mult şi vom face mai mult", a subliniat Budăi.Întrebat dacă absenţa unui buget pe 2019 nu îi încurcă în acest moment, ministrul Muncii a răspuns: "Nu ne încurcă". "Nu ne încurcă din două motive. Unu: noi ştim cifrele foarte bine, ştim prognozele foarte bine, ne-am făcut calculele foarte bine, ne întâlnim în Guvern, discutăm miniştri între noi, discutăm cu specialiştii din ministere, am mers fiecare minister pe rând la Ministerul Finanţelor şi ne-am introdus în program datele noastre, cifrele, solicitările, s-au făcut calculele, lucrăm de câteva luni de zile (...) deci noi cunoaştem cifrele, nu suntem încurcaţi aici. Şi a doua chestiune: este o prevedere legală care spune că în prima luna din ianuarie dacă nu ai bugetul acoperit, votat, mergi cu 1/12 din cheltuielile pe anul trecut. Deci putem asigura şi creşterile salariale şi tot ceea ce am promis că se va întâmpla de la 1 ianuarie 2019", a adăugat ministrul Muncii.Potrivit acestuia, Legea pensiilor va fi aprobată în Parlament săptămâna viitoare, după care va merge spre promulgare la preşedintele Klaus Iohannis. AGERPRES/(AS - autor: Mariana Nica, editor: Andreea Marinescu, editor online: Daniela Juncu)