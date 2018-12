UDMR dă Guvernului soluția: asumarea răspunderii, nu ordonanță de urgență

00:15

Horoscop În primăvara acestui an, la începutul lui aprilie, când Mercur era retrograd, am făcut o comunicare despre preponderența anuală a unor elemente în care Mercur este retrograd. Am avut grijă să fiu precis, clar și scurt, ca să nu provoc confuzii, doar Mercur era retrograd! Comunicarea a fost bine primită de comunitatea internațională.