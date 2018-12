Vizibilitate redusă pe A2 și pe mai multe drumuri naționale din cauza ceții

15:40

Atacul armat de la Strasbourg. Patru complici ai lui Chérif C., presupusul autor al atacului armat de la Strasbourg, au fost reținuți marți seara, a anunțat miercuri procurorul francez Rémy Heitz, în cadrul unei conferințe de presă, relatează site-ul publicației Le Figaro. (Angajeaza-te si castiga 10.000$ lunar!) „Autoritățile au coordonat mai multe căutări în locuri unde acesta […] The post Atacul armat de la Strasbourg. Patru complici ai presupusului atacator au fost reținuți de poliție appeared first on Cancan.ro.