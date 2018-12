Ajax - Bayern 3-3 // Conflict și la calificare » Kovaci, trădat de prietenul Salihamidzici

09:00

Cristina Neagu, 30 de ani, accidentată grav în finalul meciului cu Ungaria, 29-31, are mari probleme la genunchi. Se deplasează cu greu, având nevoie de cârje.Marian Ursescu, expert in handbal și șeful departamentului Sporturi de la GSP, este la Euro, de unde transmite cele mai proaspete informațiiImaginile pe care nu am fi vrut să le vedem niciodatăș idolul "naţionalei" României în cârje. ...