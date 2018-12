Autorităţile suedeze anunţă arestarea unui suspect de terorism cu legături externe

11:30

Bill Gates, cofondator al companiei Microsoft şi copreşedinte al Fundaţiei Bill & Melinda Gates, adoră să citească şi a creat o adevărată tradiţie publicând în fiecare an în luna decembrie o listă cu titlurile cărţilor sale preferate pe care le-a lecturat în ultimele 12 luni, informează DPA.Deşi toate titlurile din acest an sunt cărţi din categoria non-ficţiune, selecţia sa din 2018 cuprinde volume cu tematici foarte diverse. Prezentăm mai jos cele cinci titluri dezvăluite de Bill Gates şi câteva dintre descrierile sale pentru fiecare volum."Educated: A Memoir", de Tara Westover. Desemnată recent de cotidianul The New York Times drept una dintre cele mai bune 10 cărţi ale anului 2018, volumul de memorii al Tarei Westover spune povestea ei de viaţă, marcată de o copilărie petrecută într-o familie membră a mişcării survivaliste şi de faptul că nu a mers la şcoală până la vârsta liceului.Bill Gates se declară fascinat de abilitatea Tarei Westover de a învăţa de una singură - a învăţat algebră, trigonometrie şi alte materii de studii pentru a putea să se califice pentru testele de admitere la liceu - şi de modul în care copilăria ei neobişnuită i-a oferit o forţă care a ajutat-o să continue şi să aibă succes."Procesul Tarei de autodescoperire este frumos capturat în 'Educated'. Acesta este tipul de carte care, cred eu, va bucura pe toată lumea, indiferent de genul preferat de obicei de fiecare cititor", a scris Bill Gates pe blogul lui."Army of None: Autonomous Weapons and the Future of War", de Paul Scharre. "Armele automate nu se află pe primele locuri în gândurile celor mai multora dintre noi în perioada sărbătorilor, însă această analiză bine gândită şi provocatoare despre inteligenţa artificială în timp de război este dificil să o laşi din mână", a scris Bill Gates în acelaşi mesaj online.Paul Scharre, un expert în apărare de la Pentagon şi fost membru al organizaţiei U.S. Army Ranger, "scrie cu claritate despre o mare varietate de subiecte: ştiinţe ale computerului, strategie militară, istorie, filosofie, psihologie şi etică. El îţi oferă decorul potrivit pentru a începe să participi la dezbaterea ce vizează punctul în care ţara noastră ar trebui să tragă linia în privinţa acestor tehnologii puternice"."Bad Blood: Secrets and Lies in a Silicon Valley Startup", de John Carreyrou. În acest volum, John Carreyrou, reporter al publicaţiei The Wall Street Journal, examinează ascensiunea şi prăbuşirea companiei Theranos, specializată în tehnologii din domeniul sănătăţii."Mai mulţi prieteni de-ai mei mi-au recomandat-o. Această carte are de toate: înşelătorii elaborate, intrigi corporatiste, articole de prima pagină a revistelor, relaţii de familie distruse şi prăbuşirea unei companii care a fost cândva evaluată la aproape 10 miliarde de dolari", a scris Bill Gates pe blogul lui.Considerând că volumul este un thriller cu final tragic, Bill Gates spune că acesta reprezintă "cartea perfectă de citit lângă foc în această iarnă"."21 Lessons for the 21st Century", de Yuval Noah Harari. Profesorul Harari, membru al Facultăţii de Istorie de la Universitatea Ebraică din Ierusalim, este autorul bestsellerului internaţional "Sapiens: A Brief History of Humankind".Bill Gates, dezvăluind că este "un mare fan al tuturor lucrurilor pe care Harari le-a scris", notează că deşi cărţile precedente ale profesorului israelian au analizat trecutul, "21 Lessons" vorbeşte despre prezent. "Dacă 2018 v-a lăsat copleşiţi din cauza stării în care se află lumea, '21 Lessons' vă oferă un cadru folositor pentru a procesa ştirile şi pentru a vă gândi la provocările cu care ne confruntăm", a adăugat magnatul american."The Headspace Guide to Meditation and Mindfulness", de Andy Puddicombe. "Sunt sigur că versiunea mea de la vârsta de 25 de ani ar fi sfidat acest volum", a recunoscut Bill Gates. "Însă eu şi Melinda am studiat cu adevărat foarte mult meditaţia în ultima vreme", a adăugat el.Cartea, scrisă de cofondatorul britanic al platformei digitale de sănătate mintală Headspace, spune povestea de viaţă a lui Puddicombe, de la student la o universitate până la viaţa de călugăr budist, şi oferă cititorilor un adevărat abecedar al meditaţiei. "Dacă vă gândiţi să încercaţi conceptul de mindfulness, această carte reprezintă introducerea perfectă", a adăugat Bill Gates.Recenziile complete oferite de Bill Gates acestor cărţi pot fi lecturate pe blogul oficial al miliardarului american - gatesnotes.com. AGERPRES/(AS - autor: Florin Bădescu, editor: Ana Bîgu, editor online: Ady Ivaşcu)