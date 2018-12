CCR discută pe 23 ianuarie sesizarea USR privind numirea preşedintelui Autorităţii de Supraveghere a Prelucrării Datelor

13:20

Şefa guvernului britanic Theresa May a câştigat o bătălie, nu şi războiul, întrucât, deşi a supravieţuit votului de neîncredere iniţiat de deputaţi ai formaţiunii sale, Partidul Conservator, majoritatea restrânsă de care dispune nu-i asigură decât o marjă de manevră limitată în ce priveşte Brexit, notează joi presa britanică preluată de AFP.Rezultatul votului de miercuri seara nu-i permite premierului decât să "câştige timp, dar cam atât", estimează The Times, potrivit căruia "aproape toate problemele cu care se confrunta May înainte de vot au rămas de actualitate", în special nevoia de a convinge un parlament foarte neîncrezător să aprobe acordul de Brexit încheiat cu Bruxelles.Deşi timp de un an conservatorii nu vor mai putea încerca să o înlăture, Theresa May va fi nevoită să-şi menţină poziţia în faţa ameninţării aliatului său nord-irlandez, partidul unionist DUP, de a-i retrage sprijinul dacă acordul este adoptat fără modificări în ce priveşte mecanismul de "backstop" prevăzut, sau aşa-zisa "plasă de siguranţă" prin a cărei activare Marea Britanie ar fi nevoită să rămână într-o uniune vamală cu UE pentru a evita revenirea la o "frontieră dură" între provincia sa Irlanda de Nord şi Republica Irlanda, aminteşte AFP.Cotidianul The Telegraph, pro-Brexit, se întreabă la rândul său: "Votul i-a permis Theresei May să rămână în funcţie, dar când va pleca?". "Nu s-a schimbat nimic, în afară de un aspect crucial. Autoritatea ei este şi mai zdruncinată", notează Telegraph, care, la fel ca Times, face o paralelă cu Margaret Thatcher, care în 1990 a ales demisia, deşi câştigase primul tur al alegerilor organizate de Partidul Conservator.Cotidianul de stânga The Guardian constată că Theresa May este "avariată de amploarea revoltei conservatorilor", iar tabloidul conservator The Sun apreciază de asemenea că şefa guvernului a ieşit "rănită" din bătălia votului de neîncredere. Este perseverentă, "dar perseverenţa poate fi prostească şi inutilă. Să sperăm că premierul şi-a învăţat lecţia", menţionează The Sun.În ce-l priveşte, tabloidul Daily Mail, care a făcut un salt spectaculos de la eurofobie la o poziţie foarte moderată, după schimbarea redactorului şef, se distinge de celelalte ziare optând pentru un ton constructiv. "Lăsaţi-o să-şi continue munca", îndeamnă Daily Mail. AGERPRES/(AS - autor: Mihaela Toth, editor: Gabriela Ionescu, editor online: Ady Ivaşcu)