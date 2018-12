Iohannis spune că nu este posibil ca Guvernul să emită o OUG pe articolele constituţionale din Codurile penale

14:30

Antrenorul echipei de fotbal Universitatea Craiova, Devis Mangia, a declarat, joi, într-o conferinţă de presă, că meciul cu Dinamo este unul foarte important pentru ambele formaţii, iar acest derby nu ţine cont de poziţiile din clasament.''Va fi un meci foarte important, sunt ultimele două etape înainte de pauza de iarnă. Eu cred că va fi un meci diferit, care nu ţine cont de clasament. E un meci deosebit, pentru noi, pentru ei. Pentru ei poate fi cel mai important meci în acest sezon în lupta pentru play-off, dar la fel trebuie să fie şi pentru noi. Va fi foarte importantă atitudinea în acest meci, iar cu o atitudine foarte bună putem face diferenţa'', a spus Mangia.''Presiunea va fi în teren pentru ambele echipe, deoarece Dinamo vrea să câştige, iar Craiova la fel'', a subliniat tehnicianul, care a evitat să răspundă direct la întrebarea dacă o doreşte pe Dinamo sau nu în play-off. ''Eu sper că echipele cele mai bune vor fi în play-off. Pentru mine Dinamo este o echipă cu nume şi ştiu că este foarte multă rivalitate între cele două'', a comentat Mangia.Antrenorul italian a caracterizat şi ultimele meciuri ale echipei sale şi a menţionat faptul că jocul a fost afectat din punct de vedere al calităţii de condiţiile meteo şi de terenurile dificile: ''E bine că lumea vrea tot mai mult, pentru că în ultimele trei meciuri am câştigat 9 puncte, dar nu e suficient. Pentru mine e o mentalitate bună să vrem să facem mai mult tot timpul. Dar cred că în această perioadă şi în aceste condiţii nu este foarte simplu să facem antrenamente foarte bune, din cauza condiţiilor meteo şi a terenurilor. Nu am văzut prea mult spectacol, indiferent de terenul pe care s-au jucat meciurile. Am făcut o primă repriză foarte bună la Chiajna (3-1 pentru Universitatea), iar repriza a doua foarte inteligentă, cu Călăraşi (1-0) am jucat inteligent, cu Voluntari (3-1) am început aşa şi-aşa, după aceea am revenit. Pentru mine important e jocul, dar şi punctele sunt foarte importante''.Mangia a menţinut suspansul în privinţa stării de sănătate a atacantului bosniac Elvir Koljic, schimbat la pauza meciului cu FC Voluntari din cauza unei accidentări. Koljic a efectuat miercuri un RMN, iar clubul a anunţat că ''departamentul medical încearcă să îl recupereze pe atacant pentru meciul cu Dinamo''.''Vom vedea care va fi situaţia sa, dacă va fi posibil, încercăm să-l recuperăm, dacă nu, va juca altcineva. Dacă nu va fi OK pentru meciul cu Dinamo, va fi foarte dificil să joace în meciul cu Gaz Metan'', a afirmat Mangia.Devis Mangia a dezvăluit că atacantul italian Mattia Montini, transferat recent de Dinamo, a făcut mereu meciuri bune împotriva echipelor sale, pierzând chiar un titlu de campion la tineret din cauza acestuia.''Dinamo are un italian care tot timpul a făcut meciuri foarte bune contra mea. Sper că nu va face la fel şi acum. În faţa lui Montini am pierdut campionatul de tineret în Italia, în faţa lui şi în faţa lui Pigliacelli. Ei au fost colegi la Roma, iar Montini a dat gol'', a mărturisit Mangia.''Montini e un jucător care are calitate. Anul trecut a fost una din cele 10 opţiuni pe care le-am avut pentru postul de atacant'', a mai spus tehnicianul Universităţii Craiova.Universitatea o va întâlni pe Dinamo sâmbătă, de la ora 20,00, pe stadionul din Şoseaua Ştefan cel Mare, în etapa a 20-a a Ligii I. În tur, Universitatea a câştigat cu scorul de 3-0. AGERPRES (A, autor: Mihai Ţenea, editor: Vlad Constantinescu, editor online: Gabriela Badea)