CCR discută pe 19 decembrie sesizarea Guvernului privind amânarea preşedintelui Iohannis de numire a doi miniştri (surse)

Investiţia în modernizarea salonului business TAROM se ridică la aproximativ 422.000 de euro iar acesta a fost adus la nişte standarde care sunt în concordanţă cu cele din Europa de Vest, a declarat, joi, pentru AGERPRES, directorul general al TAROM, Werner Wilhelm Wolf."Vorbim despre un salon pe care l-am adus la nişte standarde care sunt în concordanţă cu cele pe care le avem în Europa de Vest. Investiţia se ridică la aproximativ 422.000 de euro şi eu cred că încheiem un an al schimbărilor, un drum al schimbărilor pe care TAROM a început să meargă cu un factor foarte pozitiv. Deci, putem spune că a fost un an chiar pe măsura aşteptărilor, mai bun decât ceea ce credeam că se poate face în domeniul public", a afirmat Wolf.El a precizat că acest salon este dedicat tuturor pasagerilor care zboară la clasa business, atât cu compania TAROM, cât şi cu alţi operatori care se află în alianţa Skyteam."Salonul este dedicat tuturor pasagerilor care zboară la business, şi din alianţa noastră tot pasageri pe business. Sunt foarte mulţi pasageri care îşi doresc un astfel de salon. Aici ei au la dispoziţie internet, mâncare, băutură, ziare şi reviste. La acestea se adaugă faptul că este un loc mult mai detaşat de tumultul pe care îl avem într-un aeroport'', a susţinut şeful TAROM.Prezent la inaugurarea oficială a TAROM Business Lounge, ministrul Transporturilor, Lucian Şova, a afirmat că decizia de modernizare a acestui salon a fost generată şi de nevoile pe care România le va avea în perioada următoare, după preluarea Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene. În acelaşi context, a spus ministrul, a fost refăcut şi recompartimentat şi Salonul Oficial al Aeroportului Henri Coandă."Oportunitatea pe care ne-o oferă astăzi TAROM să inaugurăm acest salon (TAROM Business Lounge - n. r.) refăcut este generată de iniţiativa care la nivelul companiei în ultimul an se manifestă cu un dinamism ridicat. Practic, intenţia de a moderniza acest salon a fost generată şi de nevoile pe care le avem în perioada următoare legat de Preşedinţia Consiliului Uniunii Europene pe care o va exercita România şi sigur că, alături de eforturile pe care le face şi Compania de Aeroporturi Bucureşti, am vizitat astăzi, aproape la final, şi Salonul Oficial, care a fost refăcut şi recompartimentat de-o manieră care să poată procesa vizitatori, oaspeţi pe durata evenimentelor care se vor desfăşura în România de o manieră mai eficientă. (...) Eu îi mulţumesc managerului TAROM pentru implicarea şi dinamismul de care a dat dovadă în această perioadă nu numai în modernizarea acestui salon, ci şi în modernizarea flotei şi în deschiderea de rute. A dezvoltat o politică agresivă, chiar aş spune, de piaţă. Trebuie să găsim resurse suficiente şi din punct de vedere tehnic pentru a reuşi ca, şi din punct de vedere al pasagerilor, nevoile să fie satisfăcute de o manieră mai bună, în sensul că va trebui să susţinem toate rutele noi pe care le-a deschis TAROM-ul în ultimul timp cu avioane mai moderne. Ştiu că are în plan şi modernizarea flotei vechi de ATR-uri. Aştept ca, în primele luni ale anului viitor, să se întâmple şi aceste lucruri", a spus Şova, în deschiderea evenimentului.De asemenea, şeful de la Transporturi a dat asigurări că România este pregătită pentru a gestiona orice problemă neprevăzută ce ar putea apărea în perspectiva Brexitului."Am profitat de ocazie să îl asigur pe domnul ambasador (al Marii Britanii în România, Andrew Noble - n. r.) de întreaga disponibilitate şi, mai mult decât atât, şi de proactivitatea pe care o am în Ministerul Transporturilor pentru a gestiona orice problemă ce ar putea fi neprevăzută din perspectiva Brexitului, astfel încât operatorii de transport - pentru că suntem în inima transporturilor şi transporturile suscită un interes general din partea publicului - noi suntem pregătiţi. I-am spus domnului ambasador că am avut câteva întâlniri şi cu omologul britanic, ocazie cu care ne-am făcut o foaie de parcurs privind gestionarea problemelor care ar putea fi întâmpinate de operatorii de transport, fie că sunt operatori de transport rutier de pasageri, de mărfuri sau aerieni, astfel încât să nu apară nicio sincopă nici pe o componentă de relaţie bilaterală între România şi Marea Britanie", a precizat el.La rândul său, ambasadorul Marii Britanii în România, Andrew Noble, a spus că prima dată a păşit pe Aeroportul Henri Coandă (Otopeni) în urmă cu 35 de ani, în decembrie 1983."Pentru mine va fi o sărbătoare sâmbătă. În două zile este o aniversare personală, pentru că am sosit la Aeroportul Otopeni pe 15 decembrie 1983 pentru prima oară. Şi ceea ce s-a întâmplat în 35 de ani şi în aeroport şi în ţară reprezintp pentru mine un motiv de mare fericire şi cred că intră foarte bine în acest sezon de sărbătoare pe care îl sărbătorim, mai ales cu Centenarul. Am văzut că aeroportul s-a dezvoltat foarte mult. Are ambiţie mare şi TAROM şi cred că serviţi foarte bine ca exemplu pentru întreaga ţară şi, în această privinţă, noi, Marea Britanie, vrem să fim partenerul cel mai loial al României. Mă bucur foarte mult că Dnata, o firmă britanică, gestionează această chestiune, mai ales astăzi acest lounge pentru aeroport, iar acesta este un aspect al vieţii aeroportuare a Marii Britanii. Avem toate posibilităţile pentru dezvoltarea aeroportului. E important, pentru că avem 400.000 de oameni în Marea Britanie care au rădăcinile aici, în România. Avem şi mulţi turişti care vin din toate părţile Marii Britanii cu o gamă de zboruri din fiecare aeroport britanic, ceea ce este într-adevăr foarte impresionant. Mă bucur foarte mult să fiu încă o dată la Otopeni, mă bucur să fiu la începutul unei noi misiuni în România şi vă felicit pentru acest business lounge, care este la nivel internaţional, cum aşteptăm toţi în România", a menţionat Andrew Noble.În plus, directorul general al TAROM a subliniat că deschiderea acestui salon de business completează activitatea companiei derulată de-a lungul anului."Marcăm împreună deschiderea unui business lounge TAROM după noile standarde pe care ni le propunem. Cred că suntem acum în rândul acelora care pot spune că au un business lounge modern. El completează de fapt acţiunile pe care TAROM le-a derulat de la începutul anului. Am început modernizarea flotei, am reuşit să ridicăm cifrele pe ceea ce înseamnă pasageri care călătoresc mai mult cu noi şi le mulţumim tuturor celor care au avut încredere în noi şi aş dori să spun că TAROM este şi rămâne firma care va transporta în siguranţă maximă pe toţi cei care doresc să meargă în alte destinaţii. 