liveTEXT ACUM se joacă ultima etapă din grupele Europa League! Urmărește toate meciurile AICI

Liviu Ciobotariu, 47 de ani, antrenorul lui FC Botoșani, i-a pus gând rău FCSB-ului înaintea confruntării de duminică seara. "Ciobi" țintește prima victorie din istorie a moldovenilor împotriva celei mai titrate echipe din fotbalul românesc. "Toate lumea ştie, nu pot să ascund faptul că simpatizez cu Dinamo. Este un lucru normal, pentru că am jucat acolo, am antrenat la Dinamo, am copilul care joacă la Dinamo. ...