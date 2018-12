Horoscop săptămânal 17 – 23 decembrie 2018. Racii pot începe o relație

14:50

Maria Ilioiu, cea mai controversată ispită de la "Insula iubirii", a încins spiritele pe rețelele de socializare cu o fotografie de infarct. Îmbrăcată cu o rochie roşie, cu paiete, cu părul prins, femeia şi-a etalat sânii în toată splendoarea lor, dar şi tatuajul de deasupra sânilor. Roșcata este o femeie sexy și nu ezită să […]