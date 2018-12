Autorul atacului armat de la Strasbourg, Cherif Chekatt, a fost ucis de poliţie

18:50

Trupele britanice The Cure şi Radiohead precum şi cântăreaţa americană Janet Jackson vor intra în Rock & Roll Hall of Fame, a anunţat joi muzeul dedicat personalităţilor cele mai influente din muzica rock, care şi-a deschis însă de mult timp porţile şi altor genuri muzicale, potrivit AFP.Lista de nume pentru panteonul 2019 este completată de alte trei trupe britanice, Def Leppard, Roxy Music şi The Zombies, care reprezintă trei stiluri diferite, precum şi de cântăreaţa americană Stevie Nicks, deja membră în calitate de componentă a Fleetwood Mac, şi care va fi inclusă şi pentru cariera solo.Chiar dacă palmaresul este în cea mai mare parte din zona muzicii rock, includerea cântăreţei pop Janet Jackson demonstrează dorinţa Hall of Fame de a nu se limita exclusiv la acest gen muzical.Muzeul din Cleveland (Ohio) a inclus deja în panteonul său mai mulţi cântăreţi rap sau artişti din zona folk, reggae, soul şi R&B.Printre cei anunţaţi cu ocazia preselecţiei din luna octombrie, dar care nu figurează printre finalişti, se află grupul de muzică electronică Kraftwerk şi rapperul american LL Cool J.Un artist devine eligibil după 25 de ani de la data lansării primei înregistrări.La aproape 40 de ani de la lansarea primului album sub numele actual al trupei (numele anterior era Easy Cure), The Cure va fi în mod oficial acceptată Rock & Roll Hall of Fame cu ocazia unei ceremonii organizate la 29 martie 2019 la Brooklyn.Trupa a marcat profund anii '80-'90 cu sonorităţile sale încărcate de melancolie şi romantism şi a înregistrat succese mondiale precum ''Boys Don't Cry'', ''Close To Me'' sau ''Friday I'm in Love''.Componenţa formaţiei s-a coagulat, de-a lungul timpului, în jurul liderului Robert Smith, devenit simbolul trupei prin timbrul inconfundabil, machiaj şi părul ingenios ciufulit.Deşi nu a mai lansat albume după 2008, The Cure continuă să facă săli şi stadioane pline peste tot unde concertează.La 7 iulie, cu ocazia celor 40 de ani de carieră a trupei, 65.000 de spectatori au asistat la concertul din Hyde Park, Londra.Într-un registru stilistic complet diferit de The Cure, Rock and Roll Hall of Fame a decis să o onoreze, de asemenea, pe Janet Jackson, aleasă de un colegiu alcătuit din peste o mie de persoane, istorici ai muzicii şi profesionişti din industria muzicală.Cunoscută la început publicului pentru relaţia sa de rudenie cu regele muzicii pop, Michael Jackson, sora mai mică a acestuia, Janet Jackson, şi-a construit cariera începând cu mijlocul anilor '80.În 1986, albumul ''Control'' a transformat-o într-o vedetă completă, datorită unui sound care a ştiut să combine în mod abil pop cu R&B.La fel ca şi în cazul fratelui său, păstrând însă proporţiile, aceasta a reuşit să creeze un univers inovator în care dansul este omniprezent şi care va inspira multe generaţii de cântăreţi până în ziua de astăzi.În perioada 1986 - 2000, zece melodii de-ale cântăreţei au ajuns pe primul loc în clasamentul de vânzări din Statele Unite, printre care ''Miss You Much'' sau ''Rythm Nation'', însoţite de videoclipuri cu coregrafii moderne.Un alt laureat al acestei promoţii Rock & Roll Hall of Fame este trupa britanică Radiohead, respinsă anul trecut deşi era considerată una dintre favoritele preselecţiei.Radiohead s-a remarcat încă de la primul album prin muzica sa întunecată şi nevrotică, care se despărţea tranşant de caracterul jucăuş al ''brit pop'', stil dominant în Marea Britanie la începutul anilor '90.Sub tutela spiritului melancolic al lui Thom Yorke şi a vocii sale fascinante, trupa s-a poziţionat în avangarda rock-ului, în special cu albumul ''OK Computer'', care a marcat finalul anilor '90. AGERPRES/(AS-autor: Simona Tatu, editor: Mariana Ionescu, editor online: Gabriela Badea) Sursa foto: Rock Hall / Twitter