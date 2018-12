Parlamentul irlandez a votat pentru legalizarea avortului

20:50

Capitala are nevoie de o Centură completă pentru a se simţi o ameliorare a traficului, iar aceasta şi celelalte mari proiecte pot fi executate numai dacă există un acord politic pe termen lung, ''indiferent de cine vine la guvernare, indiferent de culoarea politică a primarului general'', a declarat joi Alexandru Nazare, prim-vicepreşedinte al PNL Bucureşti. "Eu cred că mai degrabă decât să începem războaie politice în interiorul partidelor sau cu alte partide ar trebui cu toţii, toate forţele politice, organizaţiile non-guvernamentale, să susţinem publicarea imediată a unui grafic de execuţie a Centurii Capitalei, pe care să-l urmărim şi să-l susţinem cu toţii, indiferent de partid (...). Indiferent de cine va fi la guvernare, indiferent de culoarea politică a viitorului primar general, trebuie să creăm un mecanism în care aceste proiecte să meargă mai departe. Suntem convinşi că în proiectele mari, executate pe fonduri europene, echipe de la Ministerul Transporturilor cu echipe de la Primăria Capitalei pot lucra în comun şi cu şedinţe de monitorizare periodice şi cu publicarea periodică a graficelor de execuţie, cu toţii putem punem presiune pe aceşti funcţionari şi pe responsabilii politici să-şi facă treaba", a precizat Nazare, la o dezbatere organizată la Palatul Parlamentului, la finalul campaniei "#DeblocămBucureştiul".În context, el a criticat-o pe Gabriela Firea, primarul general al Capitalei, pentru că vrea să preia managementul Centurii Bucureştiului, în condiţiile în care "nu are capacitate administrativă, nu are specialişti, nu are bani în buget ca să gestioneze un proiect de asemenea anvergură"."Întrebările noastre au fost clare către doamna Dăncilă, către ministrul Şova, cum s-a ajuns la astfel de preţuri, ce conţine actualul proiect de Centură a Capitalei, când va fi executat, când va fi aprobată finanţarea şi la final şi cel mai important - PNL Bucureşti susţine transmiterea la Bruxelles a întregului inel de Centură a Capitalei, nu a jumătate din acest inel (...). Tocmai acum când avem acces la finanţare europeană, doamna Firea vrea să preia managementul Centurii, dar nu are capacitate administrativă, nu are specialişti, nu are bani în buget ca să gestioneze un proiect de asemenea anvergură. Ce să mai vorbim despre capacitatea administrativă şi posibilitatea de a co-finanţa proiectele Metrorex-ului?", a susţinut liderul liberal.Potrivit acestuia, Centura Capitalei este în momentul de faţă un proiect aflat în pregătirea Ministerului Transporturilor, iar acesta nu respectă Master Planul şi studiile efectuate de Banca Europeană de Investiţii (BEI)."Centura Capitalei, în momentul de faţă, este un proiect aflat în pregătirea Ministerului Transporturilor. Proiectul, în faza în care este acum, nu respectă Master Planul, nu respectă studiile efectuate de Banca Europeană de Investiţii, în sensul în care în Master Plan erau prevăzuţi 102 kilometri de autostradă, în proiectul de la Transporturi sunt doar 52. Studiul BEI prevedea execuţia integrală a inelului de autostradă, în proiectul aflat în pregătire este doar jumătate, partea sudică a Centurii. Aşadar, acest proiect riscă să fie trimis la Bruxelles numai pe jumătate, dar Capitala are nevoie de o Centură completă, altfel nu vom simţi în traficul din Capitală o ameliorare, dacă nu avem Centura completă. Mai mult decât atât, acest proiect este avansat la suma de 1,577 miliarde de euro, pentru 52 de kilometri de autostradă şi 35 - de modernizare drum naţional pe centura existentă, ceea ce din punctul nostru de vedere este imens. Practic, vorbim de nişte preţuri Bechtel la o autostradă urbană în proximitatea Capitalei", a afirmat Nazare.La rândul său, vicepreşedintele PNL Bucureşti Gabriel Dumitraşcu s-a referit la soluţii de deblocare a străzilor şi a trotuarelor de maşinile staţionate, cea mai importantă sesizare venită din partea bucureştenilor."În acest sens, am preluat câteva soluţii - reţele de parcări mici la intersecţiile străzilor care vin dinspre exteriorul Bucureştiului şi intersectează inelul principal. Ele pot să vină într-un sistem modular, care ar permite şi obţinerea unui cost redus. Am contactat producători de parcări modulare şi ne-au demonstrat că cei 11 metri necesari unui autoturism se pot vinde cu mai puţin de 2.600 de euro. Acelaşi sistem de parcări supraetajate de reşedinţă. Pe arterele principale ale Bucureştiului staţionează în momentul de faţă peste 50.000 de autoturisme, zilnic. Fără să deblocăm trotuarul şi prima bandă de aceste 50.000 de autoturisme, nu vom atinge obiectivul - trotuarul pentru pietoni - astfel încât să încurajăm şi transportul pietonal, mersul pe jos şi nu realizăm nici scopul principal, strada să fie redată traficului", a arătat acesta.Potrivit preşedintelui PNL Bucureşti, europarlamentarul Cristian Buşoi, priorităţile partidului pentru deblocarea Capitalei vizează Centura municipiului, extinderea metroului, finalizarea lucrărilor de infrastructură pe inelul principal şi median, eficientizarea sistemului de semaforizare a traficului, modernizarea transportului în comun, construirea de parcări şi încurajarea metodelor alternative de transport.Un număr de 25.000 de bucureşteni s-au alăturat, prin semnăturile lor, campaniei iniţiate de liberali, iar cel puţin un milion de persoane au vizualizat postările pe Facebook şi le-au transmis ideile şi soluţiile lor privind problema traficului în Capitală. 