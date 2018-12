Comisia Europeană recomandă României SĂ SUSPENDE aplicarea legilor justiţiei. ”Opt recomandări de care trebuie să ţină cont IMEDIAT”

15:20

Acesta este al patrulea zbor al SpaceShipTwo, care va zbura „la o înălţime mai mare şi mai repede” ca oricând, informează BBC. Nava urmează să atingă o înălţime mai mare de 80 km, altitudinea la care începe spaţiul. SpaceShipTwo is now mated to our mothership WhiteKnightTwo ahead of @virgingalactic’s next test flight. I’m in Mojave, looking forward to the test flight. A post shared by Richard Branson (@richardbranson) on Dec 12, 2018 at 10:43am PST Sir Richard Branson este în competiţie cu Elon...