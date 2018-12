Video uluitor! Cum a îmblânzit o tânără mai mulți gheparzi care au atacat-o, în sălbăticie! Clipul a fost vândut apoi cu 1.000.000 de dolari!

17:50

A murit fotbalistul Petre Ion Peniţă la doar 24 de ani! Tânărul și-a dat ultima suflare în închisoare fiind răpus de cancer. Petre Ion Peniță, despre care se spunea că era un mare talent al județului Călărași, fiind la un moment dat în atenția celor de la Oțelul Galați, FC Brașov sau Gloria Buzău, a […] The post A murit fotbalistul Petre Ion Peniţă la doar 24 de ani! appeared first on Cancan.ro.