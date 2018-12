Ginerele lui Trump, în cursa pentru postul de secretar general al Casei Albe (presă)

08:10

Actorul Peter Seamus O'Toole este unul dintre cei mai de seamă actori din istoria teatrului şi a cinematografiei.Nominalizat la Oscar de opt ori şi laureat de trei ori al Globului de Aur şi o dată al Premiului Emmy, O'Toole a fost distins, în 2003, cu un Oscar onorific. Nu se ştie cu exactitate nici data şi nici locul naşterii autorului. A fost acceptată oficial data de 2 august 1932, iar locul naşterii este fie Connemara (County Galway, Irlanda), fie Leeds, în West Yorkshire, Anglia, unde, de altfel, a şi crescut. A urmat cursurile Şcolii Catolice.În perioada 1952-1954, a urmat cursurile Academiei Regale de Artă Dramatică din Londra.Primul succes cinematografic a venit odată cu rolul T.E. Lawrence din filmul "Lawrence of Arabia" (1962), care i-a adus prima dintre cele 8 nominalizări la Oscar, potrivit www.imdb.com, alături de un Glob de Aur şi Premiul BAFTA pentru "cel mai bun actor britanic".A urcat şi pe scena de teatru, interpretând roluri în piese precum "Hamlet", în regia lui Laurence Olivier, apoi în "Juno and the Paycock", în regia lui Sean O'Casey, şi "Waiting for Godot" de Samuel Beckett.În 1980, joacă în "Macbeth", considerat unul dintre cele mai mari insuccese teatrale, dar îşi recâştigă aprecierea cu rolul John Tanner din "Man and Superman" şi cu interpretarea Henry Higgins din "Pygmalion".Este distins cu Premiul Laurence Olivier pentru rolul din "Jeffrey Bernard is Unwell" (1989).În 2005, interpretează rolul aventurierului italian Giacomo Casanova, în serialul TV, "Casanova".În 2004, O'Toole interpretează rolul regelui Priam din filmul "Troia". Este nominalizat încă o dată la Oscar pentru rolul lui Maurice din filmul "Venus" (2006), în regia lui Roger Michell.A jucat şi pe scenele teatrelor din Bristol, Stratford, Dublin, Toronto, Washington, Chicago, interpretând roluri precum regele Lear, Otthelo, Hamlet, Vanya, Thersites.În 1960, s-a căsătorit cu actriţa Siân Phillips, cu care a avut două fete, Kate şi Patricia. Au divorţat în 1979, conform www.ibdb.com.A avut şi un băiat din relaţia cu Karen Brown. Spre sfârşitul anilor '70, s-a confruntat cu probleme serioase de sănătate. S-a recuperat destul de bine, revenind pe ecranele de televiziune.În 1987, se remarcă din nou în filmul "The Last Emperor". O'Toole a câştigat un Premiu Emmy pentru rolul din mini-seria "Joan of Arc" (1999).În 2009, a fost distins cu Premiul irlandez pentru film şi televiziune pentru rolul din "The Tudors" (2007) şi cu Premiul neo-zeelandez pentru film şi televiziune pentru rolul din "Dean Spanley" (2008).Printre ultimele sale apariţii pe micul şi marele ecran se numără cele din "Thomas Kinkade's Christmas Cottage" (2008), "Eager to Die" (2010), "Eldorado" şi "Cristiada" (2012).Celebrul actor a încetat din viaţă la 14 decembrie 2013. AGERPRES/(Documentare - Horia Plugaru, editor: Liviu Tatu, editor online: Alexandru Cojocaru) Sursa foto: www.imdb.com