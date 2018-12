Tudorel Toader: Am fost invitat şi voi participa la Comitetul Executiv Naţional al PSD

11:20

Născută Deanna Bowers, în Kansas City, la 14 decembrie 1948, fiică a lui Robert Stanley Bowers şi a Maxinei (n. Nichols), actriţa Dee Wallace a urmat Liceul Wyandotte şi cursurile Universităţii din Kansas, la sfârşitul anilor '60. Apoi, s-a îndreptat spre dans şi teatru.A studiat drama la HB Studio din Greenwich Village, New York City, şi a predat pentru scurt timp în oraşul natal Kansas, la începutul anilor '70.Primul mariaj a fost de scurtă durată cu Barry Wallace, dar încă mai păstrează numele acestuia în cariera sa de actriţă.În 1980, s-a căsătorit cu Christopher Stone şi au avut împreună o fiică, Gabrielle Stone. Wallace a împărţit ecranul cu soţul ei în: "The Howling" (1981), "Cujo" (1983) şi "Huck and the King of Hearts" (1994). Christopher Stone a murit în urma unui atac de cord, în octombrie 1995.Wallace a jucat, în 1982, în filmul "E.T. the Extra-Terrestrial", produs şi regizat de Steven Spielberg. Actriţa este cunoscută pentru rolurile sale din mai multe filme de groază, printre care "The Hills Have Eyes" (1977), "Cujo" (1983) şi "Critters" (1986).În 1998, Wallace s-a căsătorit cu producătorul de televiziune Skip Belyea.A jucat de cinci ori un personaj pe nume Mary în: "Walk a Mile in My Pradas" (2011), "Amprenta demonului" (2006), "E.T. The Extra-Terrestrial" (1982), "Child Bride of Short Creek" (1981) şi "10" (1979).A apărut alături de actorul Richard Lynch în trei filme de groază: "Alligator II: The Mutation" (1991), "Halloween" (2007) şi "Dark Fields" (2009).În martie 2015, Wallace a fost distribuită de canalul ABC în serialul de televiziune "General Hospital", în rolul Patricia Spencer, rol pentru care a fost nominalizată la Premiul Emmy Daytime.A avut apariţii episodice în seriale de televiziune, precum: "The San Pedro Beach Bums" (1977), "Police Woman" (1977), "Police Story" (1978), "Lou Grant" (1978), "Here's Boomer" (1980), "Together We Stand" (1986-1987), "The New Lassie" (1989-1992), "Felicity" (2001), "Sons & Daughters" (2006-2007), "My Name Is Earl" (2007), "Switched at Birth" (2012), "Grimm" (2014), "The Whispers" (2015), "Just Add Magic" (2015-prezent), "Supernatural" (2016),"You're the Worst" (2017), "NCIS" (2018).A continuat să aibă roluri în filme de lung metraj, printre care se numără: "A Month of Sundays" (2001), "Headspace" (2005), "Abominable" (2006), "The House of the Devil" (2009), "The Mother of Invention" (2009), "Extraordinary Measures" (2010), "Exodus Fall" (2011), "The Boarder" (2012), "Hansel & Gretel" (2013), "Love & Mercy" (2014), "Charlie's Gift" (2016), care a fost premiat la Festivalul filmului de la Los Angeles în 2017 şi a obţinut Premiul pentru excelenţă la "IndieFEST Film", "Red Christmas" (2017), "Beyond the Sky" (2018), "Ouija House" (2018).În 2017, Dee Wallace a primit Premiul pentru întreaga activitate la Festivalul de film "Horrible Imaginings", potrivit www.imdb.com. AGERPRES/(Documentare - Daniela Dumitrescu, editor: Mariana Zbora-Ciurel, editor online: Irina Giurgiu) Sursa foto: Dee Wallace/facebook.com