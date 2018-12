Ce este nevoită să facă o femeie disperată să ajungă să își cunoască viitorii socri

11:00

Actrița Alexandra Velniciuc a răspuns celor 61 de întrebări ale emisiunii ”CulTOUR”, difuzată zilnic de postul Happy Channel, de la ora 17.30 (în reluare, de la 23.00). - Nu prea vorbesc la telefon, pentru că nu îmi place. - Nu pot să spun eu. Eu tot fac, acum, dacă or fi bune... nu știu. - Am făcut multe greșeli de-a lungul timpului. Au fost multe contexte în care știu că am greșit. - Care este acel lucru fără de care nu ai putea trăi? - Sunt fericită cu tot ce mi se întâmplă. Nu știu dacă ăs...