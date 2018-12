Los Angeles își face „muzeu al cinematografiei”. Când va fi inaugurat și cui îi este dedicat momentul deschiderii oficiale

„Los Angeles a fost şi rămâne încă într-o anumită măsură una dintre capitalele producţiei de filme (...) Pare, deci, natural să deschidem un aici un muzeu major pentru a face să trăiască moştenirea lăsată de industria cinematografică”. Sunt cuvintele lui Kerry Brougher, directorul unui muzeu inedit care va lua ființă în 2019, la doi pași de legendarul cartier Hollywood. Proiectul susţinut de Academia Americană a Artelor şi Ştiinţelor Filmului (Academy of Motion Picture Arts and Sciences - AMPAS), instituţia care decernează în fiecare an prestigioasele premii Oscar, își propune ca respectivul muzeu să fie unul al cinematografiei.

