CALENDAR ORTODOX 2018: Cruce neagră, nu se spală nu se calcă. Nu uitaţi de urări pentru sărbătoriţi

CALENDAR ORTODOX 2018: RomaniaTV.netvă prezintă cele mai importante sărbători religioase de peste an. Biserica Ortodoxa ii praznuieste pe Sfantul Sfintit Mucenic Elefterie si pe mama acestuia, Sfanta Mucenita Anita in fiecare an pe 15 decembrie. Citește mai departe...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de RomaniaTV.net