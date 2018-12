Șoc la Târgu Mureș! A încercat să-I fure bebelușul din landou!

09:40

Pepe a făcut dezvăluiri uluitoare la ”Vulturii de noapte”, iar cei prezenți în fața micilor ecrane n-au avut motivesă regrete alegerea făcută. Vedeta a recunoscut că a jucat teatru de foarte multe ori, pentru a părea… bărbat serios. (Angajeaza-te si castiga 10.000$ lunar!) Alături de Pepe, în emisiunea au mai fost prezenți Daniela Gyorfi, Carmen Brumă şi […] The post Pepe, dezvăluiri uluitoare la ”Vulturii de noapte”: ”Mi-a plăcut tot timpul să dau impresia că sunt într-o relație!” appeared first on Cancan.ro.