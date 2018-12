Fotbal: Carmen Dan - Deşi suntem un pic în întârziere cu stadionul, din perspectiva MAI ne-am atins obiectivul

15:20

Pompierul botoşănean Iulian Rotariu, care a terminat pe poziţia a doua ultramaratorul "The last desert" din Antarctica, a revenit, vineri, la Botoşani, intrând în oraş alergând, sub ropote de aplauze ale reprezentanţilor autorităţilor locale, familiei şi colegilor de serviciu.Rotariu a fost aşteptat de prefectul Dan Şlincu, de şeful Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU), colonelul Cristian Amarandei, de şeful Inspectoratului de Poliţie Judeţean, comisarul şef Viorel Şerbănoiu, de familie şi de zeci de colegi de serviciu de la ISU."Am fost mulţumit sufleteşte că pe 1 Decembrie am putut ridica steagul ţării mele şi în acelaşi timp mi-a fost îngăduit să mă închin într-o biserică creştină de rit vechi din Antarctica", a mărturisit plin de emoţie Iulian Rotariu, la sosirea în Botoşani, pe lângă aplauze, el fiind primit cu îmbrăţişări şi buchete de flori.Timp de două săptămâni, Iulian Rotariu a parcurs etapele aferente ultramaratorului din Antarctica, alergând aproximativ 250 de kilometri, pentru a face cunoscută cauza copiilor cu autism.Foto: (c) Cristian Lupaşcu / AGERPRES FOTO,"E un moment extraordinar de frumos în ceea ce priveşte activitatea ISU prin ceea ce a realizat Iulian. Dacă până acum spuneam că sunt mândru că sunt român, sunt mândru că sunt botoşănean, sunt mândru că fac parte din structurile pentru situaţii de urgenţă, acum sunt mândru că sunt coleg cu Iulian Rotariu. El este un exemplu pentru noi toţi, este un model şi trebuie să constituie un reper pentru toţi cei care l-au cunoscut şi îl vor cunoaşte", a afirmat şeful ISU, Cristian Amarandei.Întrecerea i-a testat botoşăneanului nu doar măiestria în alergarea a sute de kilometri, înfruntând vântul tăios şi zăpada până la brâu, ci şi capacitatea de a face faţă temperaturilor extreme de la Polul Sud, acolo unde acestea ating minus 60 de grade Celsius.Reuşita lui Iulian, locul II la general, este cu adevărat de excepţie, având în vedere faptul că nu este sportiv de performanţă şi echipamentul sportiv purtat nu avea calitatea celor confecţionate de branduri de profil.Pompierul are în palmares alte patru ultramaratonuri - Gobi March (China, iunie 2016), Atacama Crossing (Chile, octombrie 2016), Sahara Race (mai 2017), dar şi în Patagonia (noiembrie 2017).Participarea lui la cursele de alergare are o poveste specială în spate. Iulian este căsătorit şi are doi copii, iar băiatul în vârstă de zece ani a fost diagnosticat la doar trei luni cu o malformaţie congenitală, iar la trei ani a suferit o intervenţie pe inimă. AGERPRES/(A, AS - autor: Cristian Lupaşcu, editor: Nona Jalbă, editor online: Anda Badea)