Fondul Proprietatea: Ministerul Transporturilor nu a respectat legislaţia privind numirea membrilor CA ai Administraţiei Porturilor Maritime

Actriţa americană Sondra Locke, nominalizată la Oscar şi Globul de Aur, fostă parteneră de viaţă a actorului Clint Eastwood, a murit la vârsta de 74 de ani, a anunţat în noaptea de joi spre vineri presa din Statele Unite, citată de AFP.Artista a murit pe 3 noiembrie în California, potrivit presei americane, care citează site-ul de ştiri mondene Radar Online. Sondra Locke suferea de cancer mamar şi al oaselor.Departamentul de Sănătate Publică din regiunea Los Angeles a confirmat decesul vedetei americane, a precizat revista Variety.Sondra Locke a fost nominalizată la Oscar în 1969 la categoria "cea mai bună actriţă în rol secundar" pentru interpretarea personajului Mick din filmul "The Heart Is a Lonely Hunter", o adaptare cinematografică a romanului omonim scris de Carson McCullers.Pentru acelaşi rol, ea fusese nominalizată şi la Globul de Aur la două categorii - "cea mai bună actriţă în rol secundar" şi "cel mai promiţător actor debutant"."Nu mai fusesem niciodată pe un platou de filmare, dar era ca şi cum m-aş fi întors acasă", a dezvăluia ea în 1978 pentru revista Variety.Sondra Locke a cunoscut apoi un moment important în cariera sa în 1976, când a interpretat-o pe Laura Lee, care l-a sedus pe personajul jucat de Clint Eastwood în filmul "The Outlaw Josey Wales".Clint Eastwood şi Sondra Locke au devenit parteneri atât pe marele ecran, cât şi în viaţa reală, având o relaţie care a durat 13 ani. În acea perioadă, actriţa americană juca într-o manieră cvasi-exclusivă rolul principal feminin în filmele în care era distribuit starul hollywoodian, precum "The Gauntlet", "Every Which Way But Loose", "Any Which Way You Can" şi "Sudden Impact" - al patrulea opus din seria "Dirty Harry".Sondra Locke s-a orientat apoi spre regia de film, iar primul lungmetraj regizat de ea, intitulat "Ratboy", a fost lansat în anul 1986.În 1989, cuplul Locke-Eastwood s-a destrămat, despărţirea celor doi artişti fiind marcată de mai multe procese în instanţele americane. AGERPRES/(AS - autor: Florin Bădescu, editor: Mariana Ionescu, editor online: Gabriela Badea) Sursa foto: gr8erdays.com