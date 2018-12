Spania: Guvernul a aprobat programe de 7,3 miliarde de euro pentru dotarea armatei până în 2032

17:30

Televiziunea cu plată HBO începe anul 2019 cu noi episoade ale serialului aplaudat de critici ''True Detective'', lansarea producţiilor ''Deadly Class'' şi ''Rosswell: New Mexico'' şi reîntoarcerea mult aşteptatului serial ''Game of Throne'', cu ultimele sale episoade, relatează vineri EFE.Dar, potrivit directorilor de programe ai HBO, Valentine Lorant şi Miguel Salvat, anul 2019 vine nu doar cu cel de-al 8-lea şi ultim sezon al serialului ''Game of Thrones'', ci şi cu lansarea multor producţii originale.Astfel postul HBO revine cu noi episoade din miniseriile ''Big little lies'', ''Killing Eve'', ''Better things'' sau ''Veep'' şi lansează totodată în premieră seriale noi, precum ''Watchmen'', ''What we do in the Shadows'', ''Grand Hotel'', ''Spanish princess'', ''Chernobyl'', ''Warrior'' sau ''Gentleman Jack''.Se prevede de asemenea lansarea, la începutul anului viitor - fără dată prevăzută - a filmului original HBO ''Brexit'', cu actorul Benedict Cumberbatch în rolul principal.Pentru iubitorii comediei, la 17 ianuarie va fi lansat ''Deadly Class'', o adaptare a romanului cu acelaşi nume, a cărui acţiune se desfăşoară în anii 80. Este povestea unui adolescent care intră la o şcoală privată pentru criminali de elită, unde se formează copiii proveniţi din familiile mafiote.Serialul, o adaptare pentru televiziune a fraţilor Russo (''Captain America: Civil War''), îi are în distribuţie pe Benedict Wong în rolul Maestrului Lin, Benjamin Wadsworth (rolul Marcus), Lana Condor (Saya), Michel Duval (Chico), María Gabriela de Faría (Maria), Luke Tennie (Willie) şi Liam James (Billy).Unul din serialele cele mai aşteptate ale anului este ''Success'', o producţie proprie HBO Europa, cu un regizor laureat cu Oscar, Danis Tanovic, în fruntea producţiei. Este vorba de primul serial original HBO din regiunea Adriatică, o dramă în şase episoade a cărei acţiune se petrece în Zagrebul actual şi care urmăreşte mai multe povestiri interconectate ale unor necunoscuţi care vor trebui să se reunească în urma unui eveniment dramatic.Creat şi scris de Marjan Alcevski, ''Success'' a fost selectat ca proiect câştigător la o convocare organizată de HBO pentru a descoperi noi talente între scenariştii din regiune.Revine pe micile ecrane şi serialul creat de Nick Pizzolato ''True Detective'', cu cel de-al treilea sezon ce va fi lansat la 14 ianuarie şi care prezintă povestea unei crime macabre comisă în orăşelul Ozarks, din munţii de vest al SUA, care a devenit timp de trei decenii un mister şi având consecinţe asupra a trei momente temporale diferite.Actorul laureat cu Oscar Mahershala Ali joacă rolul principal, interpretându-l pe Wayne Hays, un poliţist din statul Arkansas. Distribuţia este completată de Carmen Ejogo şi Stephen Dorff.Pe 16 ianuarie se lansează şi ''Roswell: New Mexico'', o nouă versiune a filmului cult de science-fiction, dar cu un nou scenariu. Protagonistul este un tânăr provenit dintr-o familie de imigranţi care sunt obligaţi să se întoarcă în oraşul natal, Roswell. Ei descoperă că fiul lor a devenit poliţist, dar ascunde un trecut misterios şi a căpătat puteri supranaturale. AGERPRES/(AS-autor: Mihaela Nicolaescu, editor: Mariana Ionescu, editor online: Gabriela Badea) Sursa foto: HBO/Twitter