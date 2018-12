Mirela de la ”Insula iubirii”, atac la soțul Hannelorei! ”Mi-aș fi dorit să aibă și mireasa ta… ”

12:10

Devenit celebru pentru interpretarea personajului "Gogoașă" din cunoscutul serial "Trăsniții", actorul Constantin Zamfirescu a vorbit despre problemele de sănătate cu care se confruntă. Totul i se trage de la un accidentat vascular suferit în copilărie și din cauza căruia își poate folosi, în prezent, doar jumătate din capacitatea creierului. Chiar și în aceste condiții, Constantin […]