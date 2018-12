Autostrada urbană, inaugurată. “Vigilenţi fiind, am descoperit că lipsesc indicatoare”

15:00

Pornind de la aceste cifre consistente, reporterii Digi24 au încercat să afle cât ne costă pe lună un parlamentar şi cum se justifică pensiile speciale. Cu suma forfetară abia încasată, senatorii se amuză când scot sute de lei pentru a le oferi colindătorilor. Emanoil Savin, senator PSD: Aaa, suma forfetară am primit-o de luni, dar nu stăm noi în suma forfetară pentru că noi mai avem şi alte afaceri. -Câţi bani încasaţi din suma forfetară lunar? -Nu ştiu că banii intră pe card, nu stăm noi să socotim. Deputatul USR, Iulian Bulai, dezvăluie câţi bani încasează în fiecare lună un parlamentar.Iulian Bulai, deputat USR: Un parlamentar primeşte o indemnizaţie lunară netă de 10.000 de lei. Mai primeşte, de asemenea, dacă este din provincie, dacă nu este din Ilfov sau Bucureşti, suma de 4.600 de lei pentru cazare în Bucureşti. Mai primeşte de asemenea o sumă forfetară pentru cabinetele parlamentare şi activitatea parlamentară din circumscripţiile electorale care înseamnă 25.000 de lei, dintre care jumătate sunt decontabili, jumătate sunt luaţi pe declaraţie pe proprie răspundere. Mai primeşte un parlamentar 1.400 de lei, transport în circumscripţia electorală. Mai primeşte, depinzând de numărul de zile pe care îl petrece în Parlament, o diurnă care cred că este în jurul a 200 de lei. Mai sunt telefon, tabletă, transport gratuit cu trenul - CFR, indiferent unde, atât la clasa 1, cât şi la vagon de dormit, cât şi o călătorie dus întors către circumscripţia electorală cu avionul.În total, peste 40.000 de lei. În timp ce la Senat se auzeau colinde, în Camera Deputaţilor era scandal pe tema bugetului instituţiei. Claudiu Năsui, deputat USR: Vorbim de 44 de milioane de lei în plus numai la salarii şi indemnizaţii, ceea ce este o creştere fantastică. Florin Iordache, deputat PSD: Noi, grupul PSD, am susţinut în continuare și în perioada următoare că vom susține aceste pensii speciale. Sunt peste 500 de deputaţi sau foşti deputaţi care încasează pensie specială. Suma alocată a crescut de la 28.5 milioane de lei, la 28.7 milioane de lei. Şi senatorii au alocat pentru cei peste 221 de beneficiari ai pensiilor speciale un buget suplimentar - de la 14.2 milioane anul acesta, la peste 14.6 milioane anul viitor. Pe lângă banii care îi primesc, au crescut şi alte cheltuieli. Spre exemplu, anul viitor, Senatul a alocat 14.3 milioane de lei cheltuieli de protocol, 2,1 milioane de lei cu deplasările externe, două milioane pentru carburanţi şi 320 de mii de lei pentru materiale de curăţenie.Emilia Arcaş, chestor Senat, senator PSD: Faţă de anul precedent, bugetul este mai mare cu 26%.Pensiile speciale sunt vehement contestate de Opoziţie.Corneliu Olar, deputat PNL: Mai bine fără pensii speciale, decât fără drumuri. Emanoil Savin, senator PSD: USR ce să facă, USR sunt nişte maidanezi, n-au consilier, n-au număr la poartă, n-au sediu de partid, cine sunt aceşti USR-işti, ei sunt pe maidan, unde poţi să îi găseşti? Elvira Şarapatin, deputat PSD: Merită parlamentarul o pensie specială. De ce? De aia, de aia, pentru că merită o pensie specială. O pensie specială pentru foştii parlamentari porneşte de la 3.400 de lei, pentru cei care au avut un mandat şi sare de 10.000 de lei, pentru cei care au avut mai mult de trei mandate.