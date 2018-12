Sibiu: Patru copii sunt bănuiţi că au spart geamurile unor maşini - cazul este anchetat de poliţişti

17:30

Filmul ''Spider-Man: Into the Spider-Verse'', nominalizat la Globurile de Aur în categoria ''cel mai bun film de animaţie'', una dintre premierele acestui sfârşit de săptămână pe marile ecrane nord-americane, prezintă o versiune inedită a lui Spider-Man, binecunoscutul super-erou din benzile desenate Marvel. Regizat de Bob Persichetti şi Peter Ramsey, animaţia ''Spider-Man: Into the Spider-Verse'' îl are ca protagonist pe Miles Morales (cu vocea actorului Shameik Moore), un adolescent portorican şi afro-american din Brooklyn, ale cărui puteri supranaturale se activează după ce vizitează o staţie de metrou abandonată împreună cu unchiul său (Mahershala Ali). Acţiunea este plasată într-un ''multivers'', un spaţiu alcătuit din mai multe universuri posibile, denumit ''Spider-Verse", şi în care acţionează mai mulţi supereroi. Personajul Spider-Man a fost creat de Stan Lee şi Steve Ditko şi a apărut pentru prima dată într-o revistă de benzi desenate din 1962. ''Deadpool 2'', lansat din nou pe marile ecrane într-o versiune intitulată ''Once Upon a Deadpool'', este o continuare a filmului ''Deadpool'' din 2016 şi al 11-lea episod din seria ''X-Men''. În regia lui David Leitch şi avându-i ca protagonişti pe Ryan Reynolds, Josh Brolin şi Morena Baccarin, ''Deadpool 2'' spune povestea mercenarului mutant Wade Wilson (Deadpool), care reuneşte o echipă de tâlhari mutanţi pentru a proteja un băiat cu puteri supranaturale de robotul Cable. Veteranul Clint Eastwood revine pe marile ecrane în dublă ipostază, de regizor şi actor, cu pelicula ''The Mule'', povestea unui horticultor de 90 de ani, veteran din cel de-Al Doilea Război Mondial, prins în timp ce transporta cocaină în valoare de trei milioane de dolari pentru un cartel mexican de droguri. Din distribuţia peliculei mai fac parte Bradley Cooper şi Taissa Farmiga. Acţiunea din ''Mortal Engines'' are loc într-o lume post-apocaliptică, în care oraşele se pot deplasa dintr-un loc într-altul şi se devorează unele pe celelalte pentru a supravieţui. În regia lui Christian Rivers şi cu Hera Hilmar, Robert Sheehan, Hugo Weaving în distribuţie filmul spune povestea a doi tineri care se întâlnesc în Londra şi încearcă să oprească o conspiraţie. O femeie însărcinată din Harlem încearcă în mod disperat să dovedească nevinovăţia logodnicului ei în ''If Beale Street Could Talk'', regizat de Barry Jenkins şi cu KiKi Layne, Stephan James şi Regina King, o altă premieră din acest weekend pe ecranele americane. AGERPRES/(AS-autor: Simona Tatu, editor: Mariana Ionescu, editor online: Gabriela Badea)