Jurnalist italian, în vârstă de 28 de ani, victimă a atentatului din Strasbourg!

13:20

Lidia Buble și Răzvan Simion formează un cuplu de mai bine de doi ani. Cei doi nu au ajuns, încă, în fața altarului, însă plănuiesc să o facă în viitor. Până atunci artista se concentrează asupra carierei. Recent, pe contul personal de socializare, Lidia Buble a anunțat că este însărcinată! Nu cu un copil, așa […] The post Lidia Buble, anunț pe Facebook. “Da, dragii mei, sunt însărcinată!” appeared first on Cancan.ro.