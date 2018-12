Motivul pentru care Mioara și Petre Roman nu mai țin legătura deloc: ”Silvia Chifiriuc nu-l lasă nici măcar să mă sune”

15:10

Sara-Elena are doar 11 luni şi are nevoie urgentă de ajutor. A fost diagnosticată cu o boală extrem de rară care poate afecta creierul, inima, rinichii, ochii și pielea. Medicii de la o clinică din America o pot ajuta pe micuţă să trăiască, însă costurile sunt enorme.