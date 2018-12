Cine este Bogdan Ioan, câștigătorul Vocea României 2018

16:20

Circulația este deviată în zpona Piața Romană din Capitală după ce o mașină a fost cuprinsă de flăcări, informează Brigada Rutieră, care mai precizează că nu sunt victime. Pompierii intervin, la ora transmiterii știrii, pentru a stinge flăcările. Pompierii intervin, la ora transmiterii știrii, pentru a stinge flăcările care au cuprins o mașină pe bulevardul