Prima reacție a Andrei Măruță, după ce a pierdut trofeul Vocea României

16:50

Individul a fost reținut astăzi și a fost dus deja în în fața judecătorilor cu propunere de arestare preventivă. Cazul a avut loc în noaptea de joi spre vineri, atunci când soții Axinte, din comuna Țibana, județul Iași, au consumat în exces băuturi alcoolice. După ce s-au îmbătat, spun anchetatorii, bărbatul a început să îi […] The post Crimă pasională în Iași! Un bărbat și-a ucis soția și i-a scos un ochi după ce a aflat că este înșelat appeared first on Cancan.ro.