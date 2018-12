Asfaltare pe cod portocaliu de ninsoare. Imagini incredibile la Craiova

07:20

Adrian Severin a depus la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie o contestaţie în care cere anularea condamnării de 4 ani închisoare, primite în 2016, pentru luare de mită şi trafic de influenţă.Severin a fost eliberat condiţionat în februarie 2017, după ce a executat efectiv un an şi trei luni din pedeapsă, scrie realitatea.net. Prezent vineri la sediul Instanţei supreme, Adrian Severin a fost întrebat de jurnalişti dacă o ordonanţă de urgenţă pe amnistie şi graţiere l-ar ajuta."Nu-mi este de ajutor absolut nimic, în afară de ceea ce reprezintă o soluţie legală de fond, care să spună ceea ce am spus întotdeauna, că nu exista niciun motiv de condamnare. Însă, în ceea ce priveşte amnistia şi graţierea, eu am spus că pe mine nu mă interesează, dar pentru că subiectul este fierbinte vreau să spun că amnistia şi graţierea este absolut necesară pentru liniştirea spiritelor în societatea românească, pentru revenirea la o atmosferă calmă şi aş mai adăuga că este absolut necesară magistraţilor, judecători şi procurori, care vor răspunde într-o zi pentru abuzurile pe care le-au făcut.Eu nu am niciun sentiment de revanşă şi cred că ar fi foarte bine ca toată lumea să se liniştească, să tragem linie - am greşit, unii, alţii, mai mult, mai puţin. Haideţi să ne împăcăm, unii au fost condamnaţi, unii şi-au ispăşit pedeapsa, pe drept, pe nedrept, nu mai putem face diferenţe. Sigur că unii sunt vinovaţi, au făcut lucruri rele, alţii ştim că sunt nevinovaţi, s-a dovedit că sunt nevinovaţi", a afirmat Severin.