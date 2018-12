CNAB: Cursele aeriene pot înregistra întârzieri de 30 de minute la decolare, sâmbătă dimineaţa; nicio cursă nu a fost anulată

22:50

Producătorul Ada Solomon, fondatoarea Societăţii Culturale NexT, a afirmat vineri seara că Festivalul Internaţional de Film NexT va continua într-o nouă formulă, în pas cu transformările din industria cinematografică, pentru a oferi publicului ceva mai apropiat de ceea ce se întâmplă pe plan internaţional în domeniu."NexT este despre ce va fi şi, de fapt, ăsta e lucrul cel mai important. NexT a fost întotdeauna, după părerea mea, aşa cum Cristi (n.r. Cristian Nemescu) şi Otto (n.r. Andrei Toncu) au fost cu un pas înainte, au fost nişte vizionari, am încercat să construim NexT ca pe o alternativă, ca pe un fenomen altfel decât ce exista. Şi cumva am ajuns la capătul drumului alt fel în formula actuală. De-aia pe mine mă irită un pic formula asta de 'ultima ediţie', pentru că este, de fapt, ultima ediţie în această formă. Şi pentru mine e limpede că aventura NexT va continua (...), dar în niciun caz NexT nu se predă, NexT se transformă şi aşa cum întreaga industrie cinematografică s-a transformat în acest deceniu şi ceva, cred că trebuie să ţinem pasul cu aceste transformări şi să oferim publicului ceva mai apropiat de ceea ce se întâmplă în jur, în lumea largă", a spus Solomon, la gala de deschidere a celei de-a 12-a ediţii a Festivalului Internaţional de Film NexT.În cadrul evenimentului, care a cuprins o scurtă privire asupra istoriei NexT, de la fondarea festivalului şi până la ediţia actuală, care, potrivit organizatorilor, se întoarce la rădăcini şi aduce în prim-plan atât filmele scurte cu adevărat inovatoare, cât şi pe cei care le creează, Yvonne Irimescu, coordonatoarea festivalului, a prezentat cele mai importante momente ale ediţiei.Zece scurtmetraje româneşti şi 20 de scurtmetraje din toată lumea concurează anul acesta pentru trofeele NexT, oferite în cadrul ultimei ediţii a Festivalului Internaţional de Film NexT, care se desfăşoară anul acesta în perioada 14 - 17 decembrie, la Cinema Muzeul Ţăranului.Selecţia filmelor pentru Competiţia Internaţională şi Competiţia Naţională a fost realizată şi în acest an de Oana Ghera şi Massimiliano Nardulli. Selecţia de scurtmetraje internaţionale a acestei ediţii oferă şi mai multă varietate geografică faţă de anii precedenţi şi străbate graniţele a 20 de ţări, făcând înconjurul globului, din Bulgaria până în China şi din Estonia până în Brazilia.Proiecţiile competiţiei internaţionale vor fi împărţite în patru programe: vineri (14 decembrie) - de la ora 19,00, respectiv de la ora 21,00 şi duminică (16 decembrie) - de la ora 18,30, respectiv 20,30.Pentru al cincilea an la rând, şi cele mai noi filme de scurtmetraj din cinematografia autohtonă se întrec în Competiţia Naţională NexT.Cele 10 scurtmetraje româneşti vor fi proiectate sâmbătă (15 decembrie) - de la ora 18,30, respectiv 20,30, la Cinema Muzeul Ţăranului. După cele două proiecţii, publicul va putea participa la o sesiune de întrebări şi răspunsuri cu echipele filmelor.Filmele selecţionate concurează pentru: Trofeul NexT (2.000 de euro), Premiul "Cristian Nemescu" pentru cea mai bună regie (1.000 de euro), Premiul "Andrei Toncu" pentru cel mai bun sunet (1.000 de euro), Premiul pentru cel mai bun film românesc (1.000 de euro), Premiul Publicului pentru cel mai bun film străin (500 de euro) şi Premiul Publicului pentru cel mai bun film românesc (500 de euro).Juriul care va decide câştigătorii acestei ediţii este format din Andrei Gorzo (România, critic de film, lector universitar, primul selecţioner al Festivalului Internaţional de Film NexT între anii 2007 - 2013), Ivana Mladenovic (Serbia/România, scenaristă, regizoare şi actriţă), Miguel Valverde (Portugalia, cofondator şi selecţioner al Festivalului de Film IndieLisboa, producător şi teoretician de film), Paul Negoescu (România, scenarist, regizor şi producător de film) şi Aida Sosic (Bosnia-Herţegovina/România, muziciană, cofondatoare şi solistă a trupei Aida şi Noi).Biletele pot fi achiziţionate de pe Eventbook (https://eventbook.ro/program/next-film-festival). Pentru cinefili există şi o promoţie: 4 bilete la preţ de 3.Societatea Culturală NexT, fondată de producătorul Ada Solomon şi un grup de prieteni apropiaţi ai regizorului de film Cristian Nemescu şi a sound-designerului şi compozitorului Andrei Toncu, şi-a propus ca prin proiectele sale să păstreze vie amintirea acestora, să descopere şi să promoveze cinemaul imaginativ şi inovator din întreaga lume şi cineaştii talentaţi aflaţi la începutul carierei lor şi să educe publicul tânăr.Potrivit organizatorilor, de-a lungul celor 11 ediţii de până acum, Festivalul Internaţional de Film NexT, înfiinţat în 2007, de către Societatea Culturală NexT, în memoria celor doi cineaşti, a prezentat peste 1.200 de filme de scurtmetraj unui număr de peste 60.000 de spectatori.Evenimentul a adus la Bucureşti nume importante din cinematografia mondială, precum Walter Murch, Peter Webber sau Claire Denis, mulţi dintre tinerii cineaşti din competiţia NexT fiind ulterior selecţionaţi şi premiaţi în festivaluri de categorie A din lume (Cannes, Berlin, Veneţia etc.). Printre aceştia se numără Laszlo Nemes, prezent în competiţia Festivalului NexT în 2010 şi 2011, şi ulterior selecţionat cu lungmetrajul său de debut în competiţia Festivalului de la Cannes şi câştigător al Premiului Oscar pentru cel mai bun film străin în 2016.Festivalul Internaţional de Film NexT este un eveniment organizat de Societatea Culturală NexT, cu sprijinul Centrului Naţional al Cinematografiei, Uniunii Cineaştilor din România şi Institutului Cultural Român.