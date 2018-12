Accidente rutiere grave produse în perioada septembrie-decembrie 2018 (cronologie)

10:40

Preşedintele Federaţiei Române de Polo (FRP), Călin Găvruş, a declarat, pentru AGERPRES, că din punct de vedere financiar 2018 a fost un an de coşmar, însă în ciuda acestor probleme poloul românesc a mers înainte."Nu ştiu pentru alţii, dar pentru federaţia noastră a fost una dintre cele mai nenorocite perioade. A fost ca un coşmar 2018, a fost un an groaznic. Şi asta din motive independente de sport. Sportul şi-a văzut de treabă atât timp cât am reuşit să îl ţinem separat de problemele administrative, de lipsa banilor. Poloul românesc a mers înainte, în ciuda problemelor, asta e părerea mea. Iar acum cred că suntem pe un curs favorabil şi aşezat. Bugetul ne-a venit la sfârşitul lunii martie, atunci s-a semnat contractul (n.r. - cu MTS pentru finanţare) şi nu din vina noastră. Asta înseamnă că am fost privaţi de anumite cheltuieli pe care nu le-am putut face. Mă refer aici în special la bazinul Floreasca. Această federaţie nu este aşa de bogată ca baschetul, handbalul sau fotbalul încât să beneficieze de zeci de mii de euro ca să îşi plătească facturile la Floreasca, de exemplu. Iar întârzierea de anul ăsta ne-a îngropat pe noi. Pentru că s-a închis încălzirea la bazinul Floreasca. Aproape că a fost afectată iremediabil pregătirea loturilor de tineret şi copii. Am reuşit să o scoatem cumva la capăt, dar nu mă întrebaţi cum, pentru că nu mai vreau nici să îmi amintesc", a spus oficialul FRP."Apa nu a mai putut fi încălzită, iar asta înseamnă că nu s-a mai putut face antrenamente la Floreasca. Am avut un sprijin extraordinar de la COSR şi am mutat lotul naţional pe la Izvorani, pe la Steaua, pe la Dinamo... pe unde s-a putut. Însă copiii şi juniorii, care se pregătesc la Floreasca, au fost foarte, foarte afectaţi. Echipe ca Rapid, Colegiul Emil Racoviţă, Triumf şi cele private, nu au mai putut să vină în Floreasca să se antreneze şi ne-au privat pe noi de nişte chirii. E un nesfârşit şir de efecte care ne-a dus pe noi aproape de blocaj. Blocajul ăsta în care s-a ajuns dintr-o rigiditate a fluenţei banilor care circulă dinspre contribuabili către ramurile sportive a dus la nişte probleme de neimaginat. Sunt mândru că am reuşit să încheiem anul cu bine. Însă problemele pot apărea din nou, ne temem de acest lucru", a adăugat preşedintele. Foto: (c) SIMION MECHNO / AGERPRES FOTOLipsa fondurilor a condus la o criză şi în ceea ce priveşte forţa de muncă în cadrul Federaţiei Române de Polo. "O altă problemă este lipsa forţei de muncă. Nu putem oferi salarii corespunzătoare şi nu vine nimeni pe bani puţini. Oamenii competenţi nu vin, mă refer atât la antrenori, cât şi la cei care lucrează în administrativ la federaţie. Pentru că e nevoie de un contabil, un trezorier, un jurist... iar aceşti oameni nu vin către federaţiile care nu au bani. Pur şi simplu aleg altceva şi e normal să facă asta", a explicat Găvruş.În ceea ce priveşte rezultatele echipei naţionale masculine a României, şeful FRP a menţionat că locul 11 la Campionatele Europene de la Barcelona este un rezultat firesc în condiţiile actuale. "Cele mai relevante rezultate ale poloului românesc au fost participările loturilor naţionale de juniori şi seniori la Europene. La seniori am încheiat pe 11 din 16 echipe, iar la început am fost foarte criticaţi pentru acest rezultat. Însă eu le răspund tuturor că e un rezultat absolut firesc şi normal în condiţiile noastre. În Europa se află toată crema poloului mondial şi noi suntem pe locul 11 în condiţii foarte, foarte vitrege. În plus, lotul naţional a fost reconstruit. Noi am fost la Barcelona cu o echipă foarte tânără. Dacă îi omitem pe cei 3 veterani, Cosmin Radu, Tiberiu Negrean şi Mihnea Chioveanu, vom vedea că lotul este foarte tânăr. Cred că am avut cea mai mică medie de vârstă la Europene. Şi în condiţiile astea am bătut Franţa şi Slovacia. Am pierdut cu Olanda, dar ei au o echipă matură. În Liga Mondială am suferit înfrângeri cu Serbia şi Croaţia, dar să nu uităm că aceste două echipe şi-au disputat finala la Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro. Deci, a fost cea mai grea grupă posibilă. Dar în meciul cu Serbia mi-a plăcut faptul că tinerii noştri au arătat pe alocuri o poftă de joc deosebită. La Europa Cup am fost la Budapesta, ne-am bătut din nou cu Franţa. Europa Cup a devenit un hibrid. A fost un mic război între LEN şi FINA, cele două foruri tutelare, iar în cele din urmă au fuzionat Europa Cup şi World Cup, iar acum competiţia se numeşte Europa Cup World Cup. Iar la masculin Under 19 am reuşit să batem Franţa într-un meci relativ bun. Iar eu zic că avem o generaţie foarte bună, vom merge pe mâna ei. Trebuie să valorificăm generaţia asta", a afirmat Găvruş.Naţionala de seniori, condusă acum de antrenorul interimar Cristian Iordache, va avea un nou selecţioner la sfârşitul lunii ianuarie. "În continuare nu avem selecţioner la prima reprezentativă după plecarea antrenorului sârb Dejan Stanojevic. De echipă se ocupă antrenorul federal Cristian Iordache. Dânsul e interimar până vom numi un selecţioner. Eu cred că rezolvăm această problemă până la sfârşitul lunii ianuarie. Am fost în discuţii şi cu antrenori români, acum avem şi varianta unui antrenor străin. Vom vedea, nu vreau să mă hazardez să spun mai mult", a precizat Găvruş.Campionatul Naţional masculin a ajuns la un număr de 9 echipe, lucru apreciat de preşedintele FRP: "La nivel de cluburi lucrurile arată ceva mai bine. Pot să spun cu mândrie că avem 9 echipe acum în Campionatul Naţional de seniori, un lucru extraordinar. La masculin nu e nicio surpriză, CSA domină, dar Oradea dă semne de revigorare, mai ales după ce a transferat doi japonezi, o premieră pentru campionatul românesc. Ei aduc nu doar un plus de exotism, ci şi un plus de valoare în Campionatul Naţional. Deşi fizic nu sunt impresionanţi, ei arată că se poate face polo şi altfel. Aşa că şi anul acesta vom avea eternul derby pentru campionat între Steaua şi Oradea. Însă şi Corona Sportul Studenţesc arată mai bine decât sezoanele trecute, mai ales că anul acesta a fost în premieră şi în cupele europene"."La fete avem o nouă campioană, Rapid Bucureşti, o echipă care a început să aibă un cuvânt greu de spus. După ce Rapid va avea bazinul propriu, care am înţeles că va fi finalizat undeva în luna aprilie, atunci va reveni în elita poloului. Şi sper eu ca Rapid să aibă evoluţii mai bune şi la băieţi. Acum la polo feminin există trei echipe cu pretenţii care generează meciuri spectaculoase: Steaua, Dinamo şi Rapid. Ele s-au întâlnit zilele trecute în Cupa României, trofeu câştigat de Rapid", a adăugat preşedintele.Călin Găvruş susţine că obiectivul principal al poloului românesc este calificarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo din 2020. "Ne propunem în 2019 calificarea la Europene şi Mondiale. Dar obiectivul principal al federaţiei noastre este calificarea la Tokyo. Este foarte greu realizabil, dar ne ţinem de el. E imperios necesar să facem absolut totul pentru a-l îndeplini şi a reveni în elită. Pentru Jocurile Olimpice, calificarea se obţine într-un turneu preolimpic, turneu care va avea loc după Mondiale. Cele mai bine clasate de la Mondiale şi Europene vor juca împotriva altor selecţionate din lume, dar nu se ştie exact, pentru că mereu au existat modificări de ultim moment. Nu se ştie niciodată exact câte echipe vin din Zona Oceaniei sau altele... Dar o poziţionare bună la Europene e de dorit, ne-ar da mult mai multe şanse la calificare. Ar fi bine să terminăm Europenele în primele opt locuri", a spus el.În ceea ce priveşte titlul de cel mai bun jucător de polo în 2018, Găvruş a menţionat că acesta ar putea fi primit de Cosmin Radu, Marius Tic sau Tudor Fulea. "Pentru performerul anului în polo am de ales între generaţia veche, Cosmin Radu, şi generaţia nouă, unde îi avem pe Marius Tic şi pe Tudor Fulea. Ei au fost cei mai în formă jucători de polo în 2018. Dar la toate disciplinele e greu să spui cine e cel mai bun sportiv român. Ca idee, numărul 1 mondial la tenis e greu de atins. Deci Simona Halep e înscrisă în această cursă. Mai sunt sportivii de la canotaj, scrimă, handbal... cam acestea sunt sporturile cu rezultate", a precizat preşedintele Federaţiei Române de Polo.Echipa naţională masculină de polo pe apă a României a ocupat locul 11 la Campionatele Europene de la Barcelona. Prima reprezentativă a obţinut la această ediţie două victorii (Slovacia şi Franţa) şi a înregistrat patru înfrângeri (Serbia, Rusia, Muntenegru şi Olanda). Foto: (c) SIMION MECHNO - AGERPRES FOTOÎn prima ediţie a competiţiei LEN Europa Cup, naţionala a ratat calificarea în Super Finală după ce a încheiat Grupa A pe poziţia a patra. România a obţinut o victorie cu Franţa, a remizat cu Georgia şi a pierdut cu Ungaria şi Spania.În Grupa D a preliminariilor Ligii Mondiale 2019, România a disputat două partide, ambele pierdute în faţa Croaţiei şi Serbiei.Selecţionata masculină Under 19 s-a clasat pe poziţia a 9-a în acest an la Campionatul European (victorii cu Franţa, Belarus şi Turcia şi înfrângeri cu Muntenegru şi Grecia), iar cea feminină pe locul 15 (victorie cu Bulgaria şi înfrângeri cu Rusia, Turcia, Grecia, Slovacia).AGERPRES (autor: Marius Ţone, editor: Mihai Ţenea, editor online: Ady Ivaşcu)