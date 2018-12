Ionel Dănciulescu: „Mă doare enorm când se spune că Dinamo va retrograde!”

11:20

Campionul national la K1, Adrian Maxim a fost arestat preventiviv, fiind acuzat de trafic de droguri de risc. Sportivul s-a întâlnit cu un bărbat, polițist sub acoperire, în Oradea, și i-a vândut un kilogram de cannabis. Potrivit unui comunicat transmis de DIICOT, Adrian Maxim și Bogdan Alin Sălăjan au fost trimiși în judecată în stare […]