Brad de Crăciun, împodobit cu globuri și luminițe, la 3 metri sub apă, în Covasna

13:50

Carmen Minune a aflat că va debeni mămică, iar asta a dus-o în culmea fericirii! Cântăreața este sprijinită întru totul de iubitul ei, Bogdan Căplescu, dar și de familia ei. Primele declarații după ce s-a aflat că este însărcinată au fost despre tatăl ei, care îi este mereu alături, atunci când se află într-o situație […] The post Prima poză cu burtica de gravidă! Cum a apărut îmbrăcată Carmen Minune la un eveniment appeared first on Cancan.ro.