Fotbal - Liga I: Gaz Metan Mediaş - FC Hermannstadt 0-2

17:50

Preşedintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a anunţat sâmbătă o nouă plecare din administraţia sa, cea a secretarului internelor, Ryan Zinke, un personaj foarte controversat, ale cărui atribuţii aveau legătură în special cu parcurile naţionale şi chestiunile legate de populaţia indigenă, informează AFP, EFE şi Reuters.''Secretarul internelor @RyanZinke va părăsi Administraţia la finalul acestui an după ce a activat pentru o perioadă de aproape doi ani. Ryan a făcut multe în timpul mandatului său şi vreau să-i mulţumesc pentru serviciul adus naţiunii'', a scris Trump pe contul său de Twitter. Secretary of the Interior @RyanZinke will be leaving the Administration at the end of the year after having served for a period of almost two years. Ryan has accomplished much during his tenure and I want to thank him for his service to our Nation.......— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 15, 2018Anunţul lui Trump vine la câteva ore după ce tot el a transmis că l-a numit pe Mick Mulvaney în poziţia de şef de cabinet interimar al Casei Albe, pentru a-l înlocui pe generalul John Kelly.''Administraţia Trump va anunţa un nou ministru al internelor săptămâna viitoare'', a adăugat Trump, care nu a menţionat vreun motiv al plecării lui Zinke. .......The Trump Administration will be announcing the new Secretary of the Interior next week.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 15, 2018Ryan Zinke, fost parlamentar de Montana, a fost criticat pentru cheltuielile excesive. Între altele, Zinke a renovat trei uşi din biroul său, plătind 75.000 de dolari.Această nouă plecare este doar una dintr-un lung şir de remanieri în administraţia Trump, care nu încetează să fie reorganizată. În mai puţin de două zile, preşedintele american a numit un nou secretar al justiţiei, o înlocuitoare a lui Nikki Haley în postul de ambasadoare americană la ONU şi un şef de cabinet interimar la Casa Albă. AGERPRES/(AS - autor: Gabriela Ionescu, editor online: Ady Ivaşcu)